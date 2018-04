La Moncloa agraeix al portaveu de la Comissió Europea haver frenat les «mentides» sobre el procés

La secretària d'Estat de Comunicació del govern espanyol, Carmen Martínez de Castro, ha agraït aquest divendres en un esmorzar informatiu a Madrid la feina de Margaritis Schinas com a portaveu de la Comissió Europea. En el temps en què ha desenvolupat aquesta responsabilitat, segons Martínez de Castro, Schinas ha respost preguntes sobre la "soflama independentista" sense "fer concessions a les mentides que alguns pretenen propagar sobre el nostre país i la seva qualitat democràtica".El portaveu, a banda, ha respost a les crítiques contra la decisió de la justícia alemanya de no extradir Carles Puigdemont per rebel·lió . "Entenc les crítiques sobre la decisió del jutge alemany", ha dit, però l'euroordre "funciona" tal com està establert el sistema i cal "no dramatitzar procediments que esta en curs".En aquest sentit, també ha recordat que l'euroordre permet que els jutges dels estats membres es comuniquin entre ells, "i quan parlen els jutges els executius callen". "Aquestes són qüestions que s'han gestionat des de Montesquieu, on la divisió de poders està molt ben precisada", ha afirmat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)