Antònia Font tornaran en un concert a favor de la llibertat d'expressió a Palma

Antònia Font, en concert Foto: Adrià Costa

El El Palma Arena acollirà el pròxim 17 de juny un concert a favor de la llibertat d'expressió que reunirà fins a 35 grups dels Països Catalans i de la resta de l'Estat. Un dels grans reclams de l'esdeveniment serà la reunió per un dia d'Antònia Font, que es van dissoldre com a grup ara fa cinc anys. També hi actuaran, entre molts altres, Berri Txarrak, Albert Pla, Maria del Mar Bonet&Borja Penalba i Valtonyc.

El recital serà la primera acció de l'Associació de Creadors i Artistes per la Llibertat Artística (ACALLAR), una entitat mallorquina que neix per donar suport a qualsevol artista perseguit o censurat per les seves obres. Les entrades es posaran a la venda aquest diumenge a partir de les 11 del matí a la web de Mallorca-Ticket i costaran 20 euros.Altres grups que participaran en el concert al Palma Arena, amb capacitat per a 8.000 persones i escollit com a símbol de la lluita contra la corrupció a les Illes Balears, són els andalusos Toteking i Reincidentes, els madrilenys Boikot i Def Con Dos i els bascos Lehendakaris Muertos, a més de Crim, Daniel Higienico, Gatibu, Juantxo Skalari&The Rude Band, La Gran Orquestra Republicana, La Puta Opepe, Los Chikos del Maiz, Non Servium, Rapsusklei, Morodo, i Victor Rutty&Robert del Pyro&Dj Kaef.Els impulsors de l'acte, ACALLAR, han explicat que la seva creació com a associació respon a les diverses causes judicials obertes "pel sol fet de fer la seva feina lliurement" i ha deixat clar que aniran més enllà del cas Valtonyc. Entre els objectius que s'ha proposat, hi ha la promoció al suport i la defensa del dret dels artistes a crear sense censura i intimidació; la denúncia dels atacs a la llibertat d'expressió artística i establir una col·laboració amb altres associacions o moviments socials que també lluitin per la llibertat d'expressió.

