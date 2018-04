El Sant Jordi Musical torna a ressonar a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm

Una actuació al Sant Jordi Musica 2017 d'Estrella Damm Foto: Estrella Damm

Programació completa del Sant Jordi Musical 2018 Foto: Estrella Damm

La música tornarà a fer bategar l’Antiga Fàbrica Estrella Damm per Sant Jordi. Per sisena edició, el proper 23 d’abril es podran degustar més de 25 concerts, que ompliran el número 515 del carrer Rosselló de Barcelona del Sant Jordi Musical 2018 . L'acte començarà a partir de dos quarts de dotze del migdia i serà un dels puntals de la programació barcelonina de Sant Jordi, tal com és habitual.Buhos, Núria Graham, Mi Capitán i La iaia són alguns dels grans reclams, i només un petit tast, de tots els concerts que tindran lloc durant tota la jornada, repartits pels quatre escenaris de l’Antiga Fàbrica, i que també podran seguir-se via streaming peri a través del Twitter i del Facebook d’Estrella Damm.El programa del Sant Jordi Musical també inclou signatures de discos, tant dels artistes i dels grups que hi actuïn com d’altres vinguts expressament per firmar els seus treballs. Entre ells, Els Amics de les Arts, Judit Neddermann, Els Catarres, La Pegatina o Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian.La singularitat de l'acte fa que convisquin al mateix espai concerts i signatures amb food trucks, així com un market de vinils, roses i, com no podia ser d'altra manera, llibres. L’entrada al Sant Jordi Musical de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm és gratuïta. En tractar-se d’un recinte tancat, l’entrada és limitada fins a completar-ne l’aforament.Les food trucks de Chök, Fileteando, Indicakes, Mandonga, María Una Crep i Nomo oferiran al llarg de tot el dia una àmplia varietat de propostes gastronòmiques –entre les quals destaquen opcions veggies i sense gluten– perquè els assistents puguin acompanyar l’Estrella Damm en qualsevol moment de la jornada.A banda de l'oferta lúdica, Estrella Damm vol fer del Sant Jordi a l'Antiga Fàbrica una festa també compromesa. Per això, part de les roses i dels llibres del Sant Jordi Musical d’enguany tindran una finalitat solidària. I és que la Fundació Privada Gaspar de Portolà i la Fundació Servei Solidari a través de la iniciativa Recicla Cultura estaran presents a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm amb una parada, en la qual oferiran els dos símbols de la diada.La primera, que lluita per la integració sòcio-laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, amb roses artesanals fetes a mà, i la Fundació Servei Solidari, amb llibres per a la sensibilització i mobilització a favor de l’alfabetització de persones en risc d’exclusió social a través de la campanya Recicla Cultura.

