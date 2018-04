Cs ofereix a l'ex-primer ministre francès Manuel Valls ser candidat a l'alcaldia de Barcelona

Ciutadans ha proposat a l'ex-primer ministre francès Manuel Valls ser candidat a l'alcaldia de Barcelona. El polític, que s'ha oposat públicament a la independència de Catalunya, ha participat activament els darrers mesos de les convocatòries de la formació taronja, així com les protestes de Societat Civil Catalana."M'interessaria continuar en el debat independentista i ho estudiaré", ha afirmat preguntat aquest matí a TVE sobre l'oferta d'Albert Rivera.Manuel Valls va aterrar al debat sobre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat per les eleccions del 21-D, després de mesos de pronunciar-se en contra del procés català. En un inici, tant Cs com el PSC es van disputar el seu suport tot i que Valls va acabar fent gestos més explícits amb la formació de Rivera que amb la d'Iceta, malgrat la sintonia política que els unia per haver format part del partit socialista francès.Després dels resultats del 21-D, on Ciutadans va aconseguir la victòria al Parlament però sense opcions a formar govern, la formació taronja té clar el seu següent objectiu polític i és ampliar la seva força al consistori barceloní, on actualment té cinc regidors amb Carina Mejías al capdavant.Manuel Valls, d'origen català, va ser primer ministre amb François Hollande i ministre de l'interior, en el govern de Jean-Marc Ayrault, així com alcalde d'Évry, al nord de França.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)