L'Ateneu de Sarrià cremat per feixistes, en «ruïna» i greus dificultats de reconstrucció

Roda de premsa del regidor Jaume Asense per explicar novetats sobre l’Hort de la Vila de Sarrià. Foto: Aida Morales

us pugem algune imatges que he hem pogut treure. Fa mesos que estem denunciant atacas feixistes, i el perill que suposen. El feixisme avança si no se'l combat!! pic.twitter.com/hBnfSpFlis — Ateneu Sarrià (@APSarria) 29 de març de 2018

L'Ateneu Popular de Sarrià, a Barcelona, està en "ruïna tècnica", i tindrà greus dificultats per reconstruir-se. Així ho ha explicat el regidor del districte de Sarrià-Sant Gervasi, Jaume Asens, que ha anunciat les últimes novetats sobre la investigació, i ha dit que l'Ajuntament de Barcelona té la intenció de personar-se en la causa contra aquest atac, que ha qualificat com a "feixista" i "greu".L'Ateneu formava part de les cases del carrer de l'Hort de la Vila. Unes construccions que daten de finals del segle XIX, i que marquen un estil arquitectònic i cultural característic del barri. El passat 29 de març, aquest edifici va ser cremat, i a les parets interiors van aparèixer pintades de simbologia nazi i franquista. "S'han obert diligències i el que volem dir, és que la voluntat del govern és la de personar-se en aquestes diligències com a acusació particular", ha explicat Asens, que ha precisat que no només pel caràcter públic de l'habitatge, sinó, i sobretot, per la "motivació feixista d'aquesta acció" i el "mitjà amb què es va fer", es a dir, a través d'un incendi que podria haver afectat la vida i la integritat física de les persones que hi podia haver dintre, o al voltant.Asens també ha comparegut per informar sobre el contingut de l'informe tècnic que es va encarregar, i que determina les patologies i les afectacions de l'edifici, després de l'incendi. Aquest, ha dit, està en "ruïna tècnica" i que hi ha "risc de col·lapse imminent", un fet que "exigeix que es prenguin mesures convenients per evitar el possible risc que això pugui tenir en els vianants de la zona".Ara, ha indicat, comença la fase de reunions i contactes amb les entitats, veïns i grups de l'oposició per decidir quines mesures es prenen al barri, i quins "escenari de futur s'obre" en relació a aquest edifici. "El futur d'aquest espai és una prioritat, això vol dir que posarem tots els esforços i el temps que ens queda de mandat en trobar una solució", ha assegurat. No obstant això, el consistori es "decanta" per construir una nova edificació, ja que rehabilitat l'edifici comportaria costos molt elevats, en un districte que "te moltes necessitats". En aquest punt, però, el regidor ha obert la porta, també, a un "enderroc parcial", i ha precisat que "hi ha tots els escenaris oberts".El punt de vista d'Asens no es el que defensen els membres de l'Ateneu. En la mateixa roda de premsa, han dit que la seva posició és la de rehabilitar l'edifici, ja que "el criteri econòmic no pot passar per sobre de la història" que tenen aquestes històriques edificacions.Així mateix, el govern de l'Ajuntament de Barcelona ha lamentat les declaracions ​del regidor del PSC a Barcelona Daniel Mòdol, que fa uns dies va celebrar l'incendi a l'Ateneu, dient que "són igual de delinqüents els que fan això [entrar i pintar un edifici] que els que ocupen il·legalment".

