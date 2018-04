​Crítiques i avals al canvi de seu en la primera junta d'accionistes del Banc Sabadell a Alacant

Josep Oliu, aquest dijous, lluny de Catalunya. Foto: ACN

El Banc Sabadell ha celebrat aquest dijous la primera junta d'accionistes a Alacant des que va traslladar-hi la seu a l'octubre. I el canvi de domicili social ha estat, precisament, un dels protagonistes de les intervencions dels assistents. Alguns a favor i altres en contra. "Hi ha empreses catalanes que no han marxat i altres sí; les que han marxat han baixat la seva cotització (a excepció d'Abertis, per l'opa) i les que no, han pujat i molt", ha recriminat a tall d'exemple l'accionista Josep de Marfà en referència a Grifols, Fluidra i Fersa. El Banc Sabadell ha celebrat aquest dijous la primera junta d'accionistes a Alacant des que va traslladar-hi la seu a l'octubre. I el canvi de domicili social ha estat, precisament, un dels protagonistes de les intervencions dels assistents. Alguns a favor i altres en contra. "Hi ha empreses catalanes que no han marxat i altres sí; les que han marxat han baixat la seva cotització (a excepció d'Abertis, per l'opa) i les que no, han pujat i molt", ha recriminat a tall d'exemple l'accionista Josep de Marfà en referència a Grifols, Fluidra i Fersa.

En sentit contrari s'ha manifestat l'exconseller independent Joan Llonch, que ha celebrat que el trasllat va ser "una decisió imprescindible per garantir la supervivència del banc". D'altra banda, un altre accionista ha reclamat al president de l'entitat, Josep Oliu, que "advoqui per la llibertat dels presos polítics i la restauració de la democràcia". El seu comentari ha provocat esbroncades i xiulets a la sala i Oliu ha contestat que el Sabadell "no té ni tindrà posició política".Algunes intervencions a la junta també han lamentat que el valor de l'acció s'ha "enfonsat" en els darrers anys. Per tot plegat, el president de l'entitat, Josep Oliu, ha justificat que el trasllat de seu es va realitzar "en el moment que va ser necessari" i "si s'hagués hagut d'esperar a la junta general totes les seves preocupacions pel valor de l'acció haguessin desaparegut", ha ironitzat. Oliu ha afegit també que les accions del Sabadell són les que més han augmentat el 2017 d'entre els bancs.Oliu ha iniciat la junta general ordinària agraint als accionistes que hagin estat al costat del banc en "moments difícils" i ha començat la seva intervenció argumentant que la decisió de traslladar la seu a Alacant "'s'ha demostrat encertada i va ser presa en el moment oportú amb fermesa i unanimitat per part del consell" d'administració.Durant el torn d'intervencions, Marfá ha recriminat al Sabadell que no hagi ofert ajudes als accionistes per a l'allotjament a Alacant, com sí va fer, ha assegurat, CaixaBank en la darrera junta. Un altre accionista en canvi s'ha manifestat "molt content" que el Banc Sabadell hagi "vingut" a Alacant.En un altre ordre de coses, els dirigents del banc han entomat crítiques per les clàusules sòl -a través d'intervencions d'Adicae- i per la inversió en empreses que contribueixen a la compra d'armes.A banda de donar els vistiplau dels comptes i la gestió de l'entitat del 2017, també s'ha aprovat un dividend de set cèntims d'euro per acció. La junta ha tingut la participació del 46,5% dels accionistes, que representen el 61,35% del capital social.

