Berga resol el deute històric amb la figura del seu alcalde afusellat pel franquisme

"Berga i el Berguedà en té molts de represaliats per la dictadura, però en aquest cas és encara una mica més frapant perquè se'l va condemnar per ser alcalde de Berga, només per complir amb el seu deure com a ciutadà, per haver guanyat unes eleccions", ha dit Ermínia Altarriba, que ha recordat que "la família en va patir les conseqüències durant anys".



Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat durant l'acte que demanaran en el proper ple que "l'Ajuntament de Berga posi una placa en el seu record a la sala de sessions".



Avui, a més, l'ombra dels presos polítics ha acompanyat tot l'homenatge de principi a final. No podia ser d'altra manera, pel moment actual. Però també per la presència com a ponent del conseller de Justícia Carles Mundó, que va passar-se 33 dies empresonat a Estremera, després de l'empresonament de part del Govern i de l'exili forçós de la resta a la tardor. En l'acte també hi han intervingut Josep Cruanyes, advocat, coordinador i president de la Comissió de la Dignitat i de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, i Roger Heredia, besnet d'un soldat republicà desaparegut a l'Ebre i impulsor i coordinador del banc d'ADN, que ja té 1.500 inscrits, a més de la família de Josep Maria Badia i Sobrevias. En el transcurs del mateix, també s'ha projectat un documental sobre la vida de l'alcalde republicà, a càrrec del berguedà Carles Seuba.

La regidora Altarriba ha defensat l'acte com un deute històric de Berga. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Carles Mundó: "En alguns passatges la història es repeteix molt dolorosament"



La intervenció de Carles Mundó ha estat la més ovacionada i ell -que va apartar-se de la política al gener i que es deixa veure poc en l'escena pública- ha reconegut que li costava trobar les paraules després d'escoltar la resta de ponents "i veure com 79 anys després la història es repeteix en alguns passatges, i es repeteix molt dolorosament". Mundó ha tingut en tot moment un record "per tots els companys de Govern que avui són a la presó".



Mundó ha estat l'encarregat d'entregar a la família un diploma de nul·litat del consell de guerra que va condemnar Josep Maria Badia i Sobrevias. En aquest sentit, ha posat també en valor la llei de reparació jurídica de víctimes del franquisme impulsada per part del Govern i la publicació l'estiu passat de més de 66.000 noms dels afectats. Un pas que fa possible l'entrega diplomes de nul·litat a les famílies, com el que ell mateix ha entregat als Badia. "Són judicis que es van fer sense garanties, en base a delictes que sovint mai s'havien comés i en base a judicis que estaven mancats de qualsevol respecte a la legalitat i respecte a la justícia", ha destacat Carles Mundó, que ha titllat aquesta llei de reparació "d'imprescindible".



"Els 33 dies i 33 nits que vaig passar a la presó vaig rebre centenars de cartes de ciutadans, i he de dir que moltes d'elles s'adreçaven a mi agraint que el Parlament de Catalunya hagués aprovat aquesta llei i que des del departament expedíssim aquests documents, perquè no era només una llei reparadora", ha al·legat. Mundó ha recordat que en una d'aquestes cartes es deia que "era una llei que havia servit per posar llum a la foscor i paraules al silenci".



A dos quarts de 9 en punt, Mundó ha recordat que a aquella hora els companys empresonats acabaven d'entrar a la cel·la per passar-hi la nit. "És on passen 16 hores cada dia només per defensar les seves idees legítimes des del més estricte respecte a les normes de la democràcia, ho hem de dir tantes vegades com calgui; perquè no voldríem que d'aquí 79 anys els que ens succeeixin hagin de tornar a fer un acte com aquest per recordar el Govern que va ser empresonat per defensar unes idees justes, legítimes i democràtiques", ha finalitzat Mundó.

Josep Cruanyes: "Van considerar-lo autor moral, que no deixava de ser una excusa absurda per una condemna"



Per la seva banda, Josep Cruanyes ha destacat la irregularitat dels processos judicials de l'època, "en una hora es jutjaven deu o dotze persones sense cap mena de garantia". Cruanyes ha recordat que "tot just disset dies després de l'entrada de les tropes franquistes a la capital berguedana, Badia és detingut a casa seva i portat a la presó a Berga". Llavors, juntament amb el notari, que va acusar-lo d'usurpació del càrrec, tres persones més van declarar contra ell.



"No es presenta cap prova, van ser suficients la paraula i declaracions dels denunciants contra l'acusat, se'l va acusar sobre la base de no haver impedit determinats fets quan era alcalde. Considerar-lo autor moral no deixava de ser una excusa absurda per una condemna", ha denunciat Cruanyes. "El van sentenciar amb 10 minuts i se'l va jutjar en un procés on s'estava també jutjant d'altres persones represaliades, l'acusació que es feia sobre les quals no tenia res a veure amb la seva", ha puntualitzat Josep Cruanyes.



Cruanyes ha coincidit en explicar quelcom que també ha ressaltat Ermínia Altarriba: "Com d'altres, va decidir no marxar a l'exili, perquè els havien assegurat que si no tenien les mans tacades de sang no havien de patir per res".



Cristina Vela Badia, besnéta: "Que el silenci quedi en l'oblit"



En l'acte a Berga també hi ha intervingut la besneta de l'alcalde Josep Maria Badia i Sobrevias, Cristina Vela Badia. Vela, dirigint-se a la memòria del seu besavi, ha assenyalat que "m'ha costat poder entendre el que va succeir, però ara més que mai veig que els teus ideals són bastant com els meus, lluitem pel poble, per la democràcia, per la cultura i l'educació, i pel nostre país, vas lluitar pel nostre futur i jo lluitaré per tu, pel que vas defensar i el que cal defensar de nou; pel futur d'una societat que vol la llibertat". Vela ha desitjat també que "el silenci quedi en l'oblit".

