El diputat finès que va convidar Puigdemont denuncia que el CNI l'espia i fa una crida a Felip VI

Good morning Your Majesty @CasaReal King Felipe VI of #Spain! Your Majesty, it became evident yesterday, that the security service of Your Kingdom is spying on elected parlamentarians from other countries. I suggest Your Majesty to act accordingly and demand this to stop. — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) 20 d’abril de 2018

Learnt this evening in #Paris #France, that #CNI of #Spain is tracking me, my telephone calls and my messages. I am so dangerous a terrorist, because I promote the freedom of speech and democracy. Track dat' you fools. BTW, that was the last time you CNI EVER reach me. #Catalonia — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) 19 d’abril de 2018

I am no longer available to be contacted through #WhatsApp or #Messenger. Thank you CNI of #Spain. Great job. — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) 19 d’abril de 2018

El diputat que va convidar Carles Puigdemont al Parlament finès, Mikko Kärnä, ha denunciat a través del seu compte de Twitter que ha estat seguit i espiat pel CNI i ha demanat al rei Felip VI que "actuï i demani que això s'aturi". En diverses piulades fetes públiques dijous la vespre, apuntava que havia descobert que els serveis d'intel·ligència el rastrejaven a ell, al seu telèfon i els seus missatges.Amb un punt d'ironia afegia que "soc un terrorista perquè promoc la llibertat d'expressió i la democràcia. Rastregeu això, bojos. Per cert, aquesta serà l'última vegada que vosaltres, el CNI, arribeu a mi.Minuts després va fer un altre tuit informant que no se'l podia contactar per WhatsApp ni tampoc Messenger. "Gràcies CNI d'Espanya. Bona feina", va escriure. Arran de tot això, Kärnä informa que entrarà una pregunta al Parlament finès i als governs nòrdics sobre si troben encertat que un servei d'intel·ligència d'un altre país monitoritzi membres electes de un parlament sobirà".

