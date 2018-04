Els familiars dels presos polítics: «Són conscients que pot anar per llarg»

Els manifestants reclamen la llibertat de tots els presos polítics i la tornada dels exiliats

Dilluns farà un mes que Dolors Bassa i Carme Forcadell, com Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva, van tornar a la presó. Aviat també en farà set que Toni Comín és a Brussel·les. Durant tot aquest temps, són els familiars els que s'han vist obligats a representar la seva veu. "Són conscients que pot anar per llarg", han assegurat aquest divendres a Els Matins de TV3 Montse Bassa, la germana de Dolors Bassa; Bernat Pegueroles, marit de Carme Forcadell; i Sergi Corbella, parella de Comín."Abans, la família vivia a l'anonimat. Mai ens vam pensar que nosaltres seríem la seva veu", ha explicat Montse Bassa, qui s'ha mostrat convençuda que durant les visites de 40 minuts setmanals que tenen els familiars els empresonats fan "el cor fort" però que és indubtable la duresa del que estan vivint. Relata també com la seva germana no s'imaginava que tot un Govern rebés aquest càstig. "Anava dient: com vols que tot un govern sigui empresonat?", explica.Corbella ha relatat que era inevitable que un dia es plantegessin si marxaven o es quedaven. "La decisió de quedar-nos va ser molt curta", ha dit. I ha definit com un "dol" la situació. Corbella, per la seva banda, ha explicat també la duresa que suposa haver d'adaptar-te a una nova situació pel procés judicial:"Segueixes endavant per les persones repressaliades, t'adaptes a una altra situació, a les incerteses familiars, laborals, judicial i política".Tots ells han coincidit que als fills i als pares dels empresonats són "els que els costa més d'assumir" la situació en la qual es troben. Sobre el futur no gosen parlar-ne gaire. Només manifesten ser conscients que no seran alliberats a curt termini. "És una indefensió total", ha resumit el marit de Forcadell.

