La Generalitat, intervinguda pel 155, reclama 5,2 milions d'euros a Mas pel 9-N

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, a les portes del Suprem Foto: ACN

La Generalitat de Catalunya, sota la gestió de l'article 155, ha registrat al Tribunal de Comptes una demanada “de responsablitat comptable directa i solidària” contra l'expresident Artur Mas per l'ús de fons públics a la consulta del 9-N, que el Tribunal Constitucional va declarar il·legal. En concret, la demanda reclama a l'expresident català 5,2 milions d'euros, segons publica el diari El Español. A més de Mas, la Generalitat ha demandat als exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs, a més de cinc càrrecs intermedis, per ser “òrgans de contractació o per estar al càrrec de la fiscalització prèvia dels contractes i comandes, que van possibilitar la sortida de fons del pressupost de la Generalitat, ocasionant danys als fons públics”.La demanda s'ha pogut fer gràcies a la intervenció del govern espanyol de la Generalitat, a través de l'article 155. Cal recordar que el Tribunal de Comptes ja va ordenar l'embargament preventivament de la casa d'Artur Mas al carrer Tuset de Barcelona per la responsabilitat de l'expresident en l'organització del consulta del 9 de novembre de 2014, la meitat d'un immoble de Francesc Homs a Taradell, les finques de Joana Ortega a Barcelona i Irene Rigau a Ribes de Freser, i una propietat de Jordi Vilajoana, excàrrec del Govern.Aquests immobles cobreixen els 5,2 milions d'euros que el tribunal va imposar a Mas, Ortega, Rigau i Homs pel seu paper en el 9-N. Fins avui, els exdirigents sobiranistes han anat fent pagaments i demanant pròrrogues per tal d'abonar el total de la quantitat. A l'octubre, l'expresident de la Generalitat va pagar 2,2 milions d'euros i va demanar allargar 15 dies el termini per abonar la resta.La Unitat d'Actuacions Previstes del Tribunal de Comptes va acreditar l'ingrés d'aquests 2,2 milions d'euros i va acceptar la pròrroga i 15 dies hàbils per a la resta de la fiança. Aquest termini va finalitzar el 16 de novembre i l'expresident i els exconsellers van avalar amb les seves propietats. A mitjans de novembre, el Tribunal de Comptes va iniciar els tràmits d'embargament de les propietats de Mas, Ortega, Rigau i Homs per valor de 2,4 milions d'euros, els diners que manquen per abonar els 5,2 milions per la consulta del 9-N.

