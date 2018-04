VÍDEO Espectacle bèl·lic de la Guàrdia Civil amb canons i blindats per a infants

Los pancatalanistas han ADOCTRINADO avispas para que ataquen a los más indefensos en Oropesa del Mar (Castellón de la Llanura). Esto es BIOTERRORISMO. pic.twitter.com/jquIrEzoNG — Cuñado 🇪🇸 (@CunadoDeTuiter) 19 d’abril de 2018

La Guàrdia Civil va protagonitzar un espectacle més propi d'un altre segle que de l'actual davant de centenars de nens. a la plaça de braus de la població valenciana d'Orpesa del Mar. Cavalls, carruatges, canons amb salves, vehicles blindats i una megafonia que interpel·lava la canalla a aclamar els moviments d'aquestes màquines de guerra. Aquesta és la situació que es van trobar els assistents i que el Ministeri de Defensa va aprofitar per publicar al compte de Twitter oficial, sota el hashtag " #OrgullososdeserEspañoles ".Un altre vídeo de la mateixa activitat que també ha vist la llum, mostra com un vesper fa acte de presència a l'acte i obliga els nens a apartar-se de la part alta d'una de les grades entre crits. Tal com es pot veure en les imatges, el nombre d'abelles és important i el pànic s'apodera dels infants, que fugen esperitats a mig espectacle.

