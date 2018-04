​El Parlament britànic desmunta la tesi que Rússia encoratgés l'independentisme

El Parlament del Regne Unit publica un informe d'experts que mostra que les afirmacions sobre "robots russos" eren falses i en realitat una xarxa de 15.000 botnets va difondre narratives anti-independència. #Catalunya #Assange @KRLS



PDF: https://t.co/3lkeoWiBV9 — WikiLeaks (@wikileaks) 19 d’abril de 2018

El Parlament britànic ha presentat un informe d'experts que desmunta la tesi que Rússia havia intervingut en el procés català a través de robots i bots per afavorir l'independentisme, tal com defensava el diari El País. La investigació demostra que les afirmacions sobre “robots russos” són falses i que en realitat “una xarxa de 15.000 botnets va difondre narratives anti-independència”, tal com explica Wikileaks.L'informe explica que la teoria es basa en “exageracions i dades poc curoses” i en una recerca "descuidada i esbiaixada". També apunta que s'exagera la influència d'activistes com Julian Assange".L'informe ha sorgit després que El País participés en una comissió d'investigació al Parlament britànic sobre les “fake news” (notícies falses).

Informe del Parlament britànic by naciodigital on Scribd

