Literatura infantil i juvenil: 30 propostes fantàstiques per Sant Jordi

Primers lectors

A partir de 5 anys

A partir de 8 anys

Grans lectors

Arriba, i no podem oblidar els lectors més joves. Ells són el planter de futures lectures, de la passió desfermada pels llibres que hauran de venir en els propers anys. Com a mostra de la bona salut de la literatura juvenil i infantil, aquesta tria de llibres per a nens i nenes de totes les edats. El millor regal possible.El meu avi va ser un dels primers treballs de la il·lustradora Marta Altés i amb el qual va començar una carrera internacional de molt d’èxit. Una petita i delicada joia sobre la relació entre avis i nets que ara tornem a editar en petit format. Un gran homenatge a tots els avis i àvies del món.Un llibre original i sorprenent que recull la millor tradició de l’àlbum il·lustrat, on el text i la imatge són inseparables a la creació de significat, però que trenca amb gairebé tots els tòpics dels llibres d’animals per a nens, ja que es dirigeix a un ampli ventall de públic, amb un missatge obert que convida a fugir dels prejudicis i a confiar en l’instint.Saps què fan els pirates, els astronautes, els músics o els mags quan es lleven? Els poemes d’aquest llibre ens parlen del que fan ells i també del que fem nosaltres cada matí: obrir els ulls, mirar quin dia fa, vestir-nos, esmorzar. Uns poemes i uns dibuixos per gaudir a qualsevol hora del dia.Un divertit llibre musical per despertar la sensibilitat musical dels més petits, on descobriran el violí, la flauta travessera, la guitarra, la trompeta... de la mà dels compositors més cèlebres de la història de la música clàssica.Quan el camió de l’os Bernat s’encalla al fang, a qui demanarà ajuda? Mira de saber què passa quan els seus amics intenten ajudar-lo. Amb tot de dibuixos que canvien de manera molt enginyosa i una sèrie de personatges pintorescos, aquest llibre il·lustrat interactiu és segur que es convertirà en una lectura predilecta.Cansat, però molt despert: l'eterna batalla de l'hora d'anar a dormir! Hi ha molts personatges en aquest alegre llibre de cartró que no poden quedar-se adormits ni amb la millor de les seves intencions.La Sara és nova al barri i encara no ha fet cap amic. Els nens que juguen sota casa seva li han deixat clar que no és benvinguda, però ella no sol donar-se per vençuda fàcilment, i està disposada a trobar un amic, sigui com sigui.L’Alfred està molt amoïnat. Mil problemes li ronden pel cap. La discussió del dia anterior al pati amb el seu millor amic, l'examen d'anglès que li toca aquest matí, la visita al metge de la tarda.Un nou títol de la col·lecció Minipops i per descobrir la llegenda de Sant Jordi com mai abans l’havíem vist, en uns fascinants pop-ups.El Sam i la Júlia se’n van de pícnic amb els tres bessons. Porten un gran cistell amb entrepans, i també sucs i altres begudes. Tot està a punt per passar un gran dia al parc. Però tenen un petit accident… I els seus plans se’n van en orris. Malgrat això, amb una mica d’ajuda, tot és possible.La protagonista d'aquest conte no pot menjar el seu plat preferit, l'ou ferrat, perquè no sap pronunciar la erra. Un text entranyable –sense la erra– inspirat en una història familiar, amb unes il·lustracions sensible si plenes de color.La Mortina és una nena, però és diferent de les altres: és una nena zombi. Un dia es presenta una oportunitat única: la festa de Halloween! La Mortina ni tan sols s'ha de disfressar... Però què passarà quan els altres nens descobreixin que no porta cap màscara?En Pau es refugia dalt d'un arbre, en Jan i la Margot construeixen màquines fantàstiques, la Clara observa les galàxies mentre en Martí observa els animals. Pel que fa a petits mons, cadascú té el seu, i això és genial. Totes les nostres riqueses internes són un avantatge per a construir un món millor, on tothom respecti i reconegui l'altre amb la seva diferència.La princesa Nin és bombera i la princesa Zoe, astronauta; la princesa Cristina du un pegat a l'ull però és la millor jugant a futbol; la princesa Manuela està jubilada; i la princesa Liang va en cadira de rodes i és traductora. Aquestes són algunes de les princeses més valentes, disposades a fer-te descobrir més princeses valentes al teu voltant.Un llibre per buscar i trobar pistes, una aventura visual de múltiples i infinites lectures. La complexitat i la riquesa de les il·lustracions de Peter Goes atreuen els lectors de totes les edats. Un viatge fantàstic a un món habitat per personatges de contes de fades i altres criatures estranyes, un trencaclosques per a resoldre a cada pàgina i una història que convida, en cadascuna de les dotze escenes, a parar-se, observar i jugar.Arreu del món hi ha gent que és a la presó per dir el que pensa o defensar pacíficament unes idees. Les cartes que s’envien als empresonats ja són, per elles mateixes, un tast de llibertat. Un conte per explicar als més joves la importància de la llibertat i de la solidaritat amb els presos de consciència d’arreu del món.El Conillet pregunta a la seva mare si hi ha cap possibilitat que un llop arribi fins a casa seva. La mare li diu que en queden molt pocs i que és gairebé impossible que un llop pugui arribar fins on viuen. Però el Conillet no ho té gens clar.El Doctor De Soto és un ratolí dentista. A la seva consulta només prohibeix l’entrada a les bèsties que mengen ratolins. Fins que un dia, en contra de les seves normes, accepta curar una guineu. Serà el seu pitjor mal de queixal. Una faula divertidíssima que ensenya els més petits que les seves idees els faran més grans. I que es pot ser llest i, a més, bona persona.El retrat d'una de les primeres filòsofes de la història, que la història, justament, ha tractat molt malament. Dona brillant en un món d'homes, Hipàtia va destacar en astronomia i matemàtiques, i és recordada com a inventora (va millorar l'astrolabi i va fer el primer aparell per a mesurar la densitat els líquids).Torna el fenomen de les nenes rebels amb cent nous exemples de determinació i audàcia per a nenes que somien en gran. El llibre reuneix cent noves històries de dones extraordinàries de tot el món. Des de Beyoncé, passant per JK Rowling, fins a Madonna; des Rigoberta Menchú passant per Nefertiti fins Isadora Duncan, retratades per les 50 il·lustradores més importants de tot el món.Durant l'aventura a través de les pàgines d'aquest llibre, es descobreixen deu pirates que van existir de veritat, s'aprenen coses sobre la vida en alta mar i s'exploren fins al més mínim detall alguns dels moments clau de la història de la pirateria.La Fu-Hao i el seu avi tenen una relació molt especial. Viuen a prop del riu Yang-Tsé, a la Xina, en plena revolució neolítica. A les nits, al voltant del foc, l’avi de la Fu-Hao treu la seva flauta i toca unes boniques melodies mentre explica unes històries que agraden molt a petits i grans. Un dia, però, començarà a perdre la memòria. La Fu-Hao mirarà de posar-hi remei amb una idea molt original i revolucionària que canviarà la història per sempre més.L’Estaca ha esdevingut, més que una cançó, un himne que traspassa fronteres i generacions. Un clam per la llibertat que forma part del passat i del present col.lectiu de ciutadans de tot origen i condició.Un preciós àlbum il·lustrat signat per Jaume Cabré, un dels noms més rellevants de les lletres catalanes, que ens presenta la Mariona, una nena a qui li agrada molt llegir. Avui està llegint un conte al seu gat, el Bitxo, just quan el Bitxo, sense pensar-s’ho gens, fa un bot... i es fica dins del conte.Relats que despleguen histories increïbles —protagonitzades per granotes d’or, gats caiguts del cel, aranyes astronautes i escarabats que s’han guanyat una estàtua commemorativa— que destaquen la importància de l’ésser humà en la conservació de la Natura, convidant així a la reflexió per evitar futures catàstrofes.Tot va començar amb una notícia a la premsa: "Ben aviat les biblioteques desapareixeran. Els llibres seran substituïts per càpsules de lectura". Després va venir l’ordre d’enderrocament… I per a complicar més les coses, la Nit de Reis, en Jonàs el bibliotecari troba una nena misteriosa a les portes de la biblioteca.Dues vides que es creuen de matinada a través de les xarxes. Dos joves que es lliuren a un joc misteriós: compartir somnis, il·lusions i pors, però no la seva identitat. Aviat donaran el pas següent: una cita a cegues. No obstant, trobar-se amb un desconegut sempre comporta riscos. Premi Edebé 2018.Torna en Massagran, el gran clàssic de la literatura juvenil catalana, en una edició restaurada de les seves aventures extraordinàries, escrites el 1910 per Josep M. Folch i Torres com una sàtira de les novel·les d’aventures, que han perdurat fins avui sense perdre gràcia i originalitat.l senyor Quisling, el professor de socials de l’Emily i en James, definitivament amaga alguna cosa. D’una banda hi ha la nota amb un codi que l’home va perdre a la festa de presentació d’un llibre de Poe. De l’altra, el descobriment d’un rastre de missatges encriptats en llibres de Mark Twain, amagats a través dels Caçadors de Llibres. Però el més sospitós és el fet que cada llibre ocult desencadena un incendi provocat...El pare de l'Ada Goth ha organitzat un concert molt especial als jardins de la Mansió Esgarrifòtila. Però a casa de l'Ada no només hi arriben els millors intèrprets del país. També hi fan acte de presència la seva àvia, acompanyada d'unes dones estrafolàries, i un faune molt curiós que dorm dintre dels armaris.És de nit al port de Lisboa. Entre les ombres, un home corre per salvar la vida. Es diu Alphonse Morro i té un secret que persones poderoses volen impedir que se sàpiga. Com sigui. El perseguidor l’atrapa i tots dos lluiten aferrissadament, fins que en Morro ensopega, cau i desapareix a les aigües del Tajo.

