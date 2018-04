Gabriel, convençuda que la justícia europea acabarà condemnant Espanya

Anna Gabriel durant el debat a l'ONU Foto: ACN

L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel s'ha mostrat "convençuda" aquest dijous que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) condemnarà Espanya per "vulneracions greus dels drets polítics i civils" a Catalunya, però ha avisat que això "trigarà anys"."Tinc esperança però des d'un punt de vista moral. Estem convençuts que quan arribem als tribunals europeus diran que no hi havia rebel·lió perquè no hi va haver violència, que és desproporcionat, que hi ha hagut detencions arbitràries i vulneracions greus dels drets polítics i civils", ha assegurat en una xerrada a la Universitat de Lausana . Amb tot, ha dit que poden passar fins a 10 o 12 anys abans que arribi una decisió d'Estrasburg.A la conferència, Gabriel també ha lamentat que el Parlament de Catalunya "no pot triar el president que la majoria voldria tenir", i tot i que ha afegit que la CUP no és personalista i es podria intentar investir un "quart" candidat, s'ha preguntat de què serviria formar un govern autonomista i no republicà. "Tenim capacitat d'aprovar lleis per millorar la situació? La resposta és que no. No hi tenim dret, ni tan sols amb govern ni parlament", ha advertit.

