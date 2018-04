Nou pas del PNB cap al «sí» als pressupostos de Rajoy: no presentarà esmena a la totalitat

El Partit Nacionalista Basc (PNB) no presentarà finalment esmen a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat. La decisió -adoptada avui per l'Esuskadi Buru Batzar- suposa una nova inflexió en l'actitud de la formació d'Íñigo Urkullu respecte als comptes presentats pel govern de Mariano Rajoy. Però la decisió ja s'entreveia des de fa dies. Com va avançar NacióDigital el 12 d'abril passat , PP i PNB fa setmanes que acosten posicions i la direcció nacionalista contempla amb serietat la possibilitat de no donar suport a les esmenes a la totalitat presentades per les forces d'oposició, que s'han de votar el 26 d'abril.La direcció penebista, en un comunicat, ha explicat que aquesta decisió és "una oportunitat a l'obertura d'un nou temps de diàleg polític a l'estat espanyol i a Catalunya, així com a la restauració d'un Govern legítim" . Els nacionalistes bascos proclamen el seu rebuig a l'aplicació de l'article 155 i asseguren que aquesta decisió és la millor per "propiciar la seva desactivació". El PNB explicita que no presentar una esmena a la totalitat no s'ha de confondre amb "un taló en blanc" a l'executiu de Rajoy.Cada dia que passa de cara al 26 d'abril, és més clar que l'actitud de fermesa del PNB respecte als compte públics va cedint per apropar-se a un suport que garanteixi el "sí" final. Des de la formació que presideix Andoni Ortuzar sempre s'ha insistit en què no avalaran els comptes mentre resti dempeus l'article 155 a Catalunya. Però encara hi ha marge, fins al 22 de maig, per a la formació d'un nou govern a Catalunya. D'aquesta manera, si el PNB suma els seus vots a PP i Ciutadans el dia 26, les esmenes a la totalitat seran derrotades i el tràmit dels pressupostos continuarà al Congrés.Els estrategues del PNB tenen ben perfilat el discurs. No es vol rebutjar els comptes mentre encara hi hagi possibilitats de normalització a Catalunya. No seria un incompliment del compromís anunciat pel PNB, ja que encara existiria la possibilitat d'abatre els comptes de Cristóbal Montoro, que es discutiran en comissió. Però de moment, la decisió de la direcció nacionalista basca de no presentar esmena a la totalitat pròpia, aplana el camí.

