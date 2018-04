Felipe González esclata contra Alemanya i compara l'1-O amb l'auge de Hitler i Franco

Felipe González, en un míting a l'Hospitalet. Foto: Adrià Costa

L'expresident del govern espanyol Felipe González s'ha mostrat aquest dijous "preocupat" per la "impertinència arrogant" de la ministra de Justícia alemanya, Katarina Barley, després que qualifiqués d'"absolutament correcta" la posada en llibertat de Carles Puigdemont . "Té l'arrogància de dir-nos com hem de ser demòcrates o lliures", ha lamentat.González s'ha expressat així en una xerrada mantinguda amb l'ex-primer ministre francès Manuel Valls, que ha secundat les seves tesis. "Si a Puigdemont li passa això a França, jo sé el que passa: perquè respectem la democràcia espanyola, la Constitució. S'ha de fer feina amb la ministra alemanya, l'amiga de Felipe", ha fet broma Valls.L'expresident espanyol ha censurat que la titular de Justícia alemanya "doni lliçons" a Espanya. "Jo li dic que miri a Helmut Kohl, Willy Brandt. Que no està malament mirar cap enrere. Estem veient una Europa alemanya i, moltes vegades, com mostra la ministra, una Alemanya que té l'arrogància de dir-nos com hem de ser demòcrates o lliures", ha assegurat.En aquest sentit, González ha deixat clar que les seves paraules no són "fruit de la irritació, sinó de la preocupació" que li transmet la decisió de l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein, que va deixar en llibertat Puigdemont després de no apreciar delicte de rebel·lió. "Cal que la persecució del delicte no trobi fronteres. Jo demanaria que l'euroordre no es qüestionés. Es pot qüestionar que alguns l'entenguin malament, com crec que li ha passat al tribunal alemany, i ho dic des del respecte", ha explicat .En aquest sentit, González ha insistit que la "inconsistència" de l'acte emès pel land alemany "és preocupant". "Hitler va guanyar el 1932 amb una minoria, va triomfar la seva pròpia rebel·lió. Franco va fer un cop d'Estat el 1936 i va triomfar. Però ningú l'ha jutjat per rebel·lió. És clar, si ja va triomfar", ha asseverat.Segons la seva opinió, si "cap lander té dret a plantejar una qüestió d'autodeterminació", Alemanya hauria de "respectar" això "exactament igual per a Espanya" i tornar a Puigdemont, com sol·licita el Tribunal Suprem i el seu magistrat Pablo Llarena. "Perquè no es confongui ningú", ha afegit.

