Una botiga de Sabadell escriu un emotiu missatge de Sant Jordi dedicat als presos

Missatge per als presos polítics a l'establiment de Sabadell. Foto: Albert Segura

Un establiment de queviures del centre de Sabadell ha dedicat el seu particular homenatge als presos polítics amb un missatge posat a l'aparador. Coincidint amb Sant Jordi, han instal·lat un cartell a l'aparador, de color groc i amb una rosa."Aquest Sant Jordi no alliberem princeses, ni matem dragons. Lluitem per treure la nostra gent de les presons", resa el cartell.

