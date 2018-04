VÍDEO Un home amenaça la policia amb una motoserra i un matxet de grans dimensions a Palafrugell

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Palafrugell (Baix Empordà) han detingut un home que aquesta matinada ha amenaçat els agents amb una motoserra i un matxet de grans dimensions. L'individu, que estava molt alterat i ha oposat una forta resistència, ha obligat a mobilitzar fins a una desena d'efectius dels dos cossos per reduir-lo.Els fets han passat cap a quarts de tres de la matinada. La Policia Local ha rebut l'avís que hi havia un home causant aldarulls al bar "Sol de Nit", situat al carrer de Torres Jonama del municipi. Quan els agents hi han arribat, l'home s'ha atrinxerat dins d'un cotxe armat el matxet i la motoserra. Després d'una estona intentant calmar-lo, tot i que ha estat infructuós, l'home ha sortit del vehicle amb la serra elèctrica engegada i ha amenaçat els agents.Després que se li acabés la benzina, ha arrencat a córrer per intentar fugir. La desena d'agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local l'han pogut reduir uns metres més enllà. Se li imputen delictes d'amenaces, resistència i atemptat a agents de l'autoritat.Els fets han passat aquesta matinada al carrer Torres Jonama. L'home, que té 39 anys i es veí de Barcelona, ha començat a provocar aldarulls al bar "Sol de Nit". Quan la policia ha arribat al lloc, l'home s'ha atrinxerat dins un cotxe armat amb una motoserra i un matxet de grans dimensions. Estava molt alterat i, possiblement, es trobava sota els efectes de tòxics.Els agents, que han demanat recolzament als Mossos d'Esquadra, han intentat en va tranquil·litzar-lo. Però poca estona després, l'home ha sortit del vehicle amb la motoserra engegada i ha començat a brandar-la amenaçant els policies. L'individu s'ha desplaçat fins a l'exterior de la benzinera BP, situada a escassos metres del bar, i ha estat allà on se li ha acabat la benzina de la serra elèctrica.Ha estat aleshores quan ha arrencat a córrer per intentar escapolir-se, perseguit pels diferents policies. L'home ha recorregut uns metres, durant els quals ha caigut i ha perdut la motoserra, però encara duia el matxet. Finalment, els agents l'han interceptat, l'han rodejat i han aconseguit reduir-lo i treure-li el matxet.L'home estava tan alterat que fins i tot s'ha hagut d'activar una ambulància del SEM per sedar-lo. Se l'acusa dels delictes d'amenaces, resistència i atemptat a agents de l'autoritat. El detingut, que ja té antecedents per agredir policies, està engarjolat a comissaria pendent de passar a disposició judicial.

