Un jutge demana informació als Mossos sobre possibles seguiments a personalitats unionistes

El jutjat d'instrucció número 20 de Barcelona ha demanat informació als Mossos d'Esquadra i a la policia espanyola sobre possibles seguiments a personalitats unionistes. Segons ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar l'ACN, la investigació s'ha obert després d'admetre a tràmit la querella que va interposar el periodista Albert Castillón. En paral·lel hi ha una desena de casos oberts per fets similars, que han anat a parar a diversos jutjats, per denúncies interposades per advocats, representants d'entitats constitucionalistes o sindicalistes dels Mossos.Tot plegat arrenca en l'episodi de la furgoneta dels Mossos interceptada per la policia espanyola el 26 d'octubre de l'any passat quan presumptament es dirigia a la incineradora de Sant Adrià del Besòs per destruir documentació, en una acció ordenada per la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. Després d'aquesta intervenció hi va començar a haver filtracions a la premsa que parlaven dels presumptes seguiments, i les persones afectades van començar a posar les denúncies.Segons l'informe que va elaborar la policia espanyola, els Mossos van dissenyar un dispositiu d'espionatge que tenia al punt de mira des de partits polítics a personatges públics passant per entitats o activistes. El nexe comú entre tots ells és que eren de perfil unionista, segons la policia. L'advocat José María Fuster Fabra o l'expresident de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch són dos dels noms que han aparegut en el marc de les filtracions a la premsa, i que han presentat demanda per aquests fets.

