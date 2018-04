El govern espanyol cessarà Agustí Colomines i la directora general d'Exteriors

El conseller de Cultura exiliat, Lluís Puig, intervé durant l'acte sobre Pedrolo a la delegació del Govern a Brussel·les Foto: ACN

El consell de ministres de demà aprovarà el cessament d'Agustí Colomines com a director de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat, que depèn de la conselleria de Governació, segons informen diversos mitjans . Colomines va assumir el càrrec la legislatura passada i el mantenia tot i l'aplicació del 155. No serà l'únic dirigent acomiadat: Marina Borrell, directora general d'Exteriors, també serà cessada arran de l'acte del conseller exiliat Lluís Puig a la delegació catalana a Brussel·les.Colomines, considerat un dels ideòlegs de Junts per Catalunya -no ha estat estrany veure'l al Parlament en aquesta arrencada de la legislatura-, va ser director de la Fundació CatDem i encarregat de la posada en marxa de la Casa Gran del Catalanisme en els temps que Artur Mas liderava Convergència. Va arribar al Govern al 2016 i el seu perfil ha rebut crítiques per part de l'oposició unionista.En el cas de la directora d'Exteriors, són premonitòries les declaracions que havia fet el ministre d'Afers Estrangers, Alfonso Dastis, aquest matí. El responsable de la diplomàcia espanyola ja havia advertit que hi hauria "conseqüències" per la intervenció del conseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig, en un acte a delegació de Brussel·les amb motiu de la Setmana Catalana a la capital belga.Des de l'executiu central, que està al capdavant de la delegació del Govern al cor de la Unió Europa des de l'aplicació del 155, titlla Puig de "fugat" de la justícia espanyola i recorda que hi ha una ordre de detenció europea contra ell.El fins ara cap de la cartera de Cultura va prendre la paraula en un acte a petició del Casal Català de Brussel·les, que ha organitzat conjuntament amb la delegació un esdeveniment per commemorar el centenari de Manuel de Pedrolo. Des de la delegació a Brussel·les ja es va matisar que el polític terrassenc no era inicialment entre els convidats a l'acte, que d'altra banda era públic.

