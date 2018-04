Un fill de l'exili republicà agafa el timó del Círculo de Empresarios madrileny

Vega de Seoane va crear malestar entre l'empresariat català.mia. Foto: Europa Press

Aquest any es produirà una renovació en moltes entitats econòmiques tant catalanes com espanyoles. Es renovaran les presidències de Foment del Treball, la Cambra de Comerç i la Fira de barcelona, així com també la de la CEOE. A Madrid, ja hi ha hagut el primer moviment de peces. El Círculo de Empresarios de Madrid va canviar de president el març passat. Javier Vega de Seoane va concloure el seu mandat i va ser substituït per John de Zulueta. En àmbits empresarials catalans es confia que aquest canvi pugui suposar una millora del clima entre el món econòmic català i el madrileny. L'etapa de Vega de Seoane es va caracteritzar per declaracions incendiàries contra el procés sobiranista i més d'un cop va crear situacions incòmodes amb entitats com el Cercle d'Economia.Vega de Seoane va adoptar una actitud de forta hostilitat envers el procés, amb declaracions molt polèmiques, com quan va dir que els inversors fugien de Catalunya com "de la pesta" i que el seny havia desaparegut de Catalunya. Les seves preses de posició van obligar a una entitat com el Cercle d'Economia a desmentir Vega de Seoane. El febrer del 2107, va participar en un acte de Societat Civil Catalana al Círculo Ecuestre , al costat de l'aleshores president de SCC, Mariano Gomá, i l'exministre Josep piqué.John de Zulueta és un directiu de llarga trajectòria. Ha estat conseller delegat de Schweppes SA i director general de PepssiCo a Barcelona. També ha exercit com a conseller delegat de Grup sanitas a l'estat espanyol. Però De Zulueta té altres vesssats interessants. Fill de l'exili republicà, va néixer als Estats Units, en el si d'una família de l'exili. El seu avi era Lluís de Zulueta, un republicà barceloní, catalanista, que va militar a la Unió Federal Nacionalista Republicana i amic de Manuel Azaña. Va ser ministre d'Estat (Exteriors) en els governs de la República i en el moment d'esclatar la Guerra Civil, era ambaixador davant la Santa Seu. Després, va marxar a l'exili als Estats Units.El nou president del Círculo ja ha començat a moure peces dins de l'entitat. Aquest dimecres, a proposta seva, la junta directiva va designar com a secretari general Alfredo Bonet, un mallorquí que va ser secretari d'Estat de Comerç Exterior durant el govern de Rodríguez Zapatero. El Cercle d'Economia, l'entitat homònima al Círculo a Catalunya, encara no ha mantingut cap contacte amb la nova direcció empresarial madrilenya, però ho farà properament.

