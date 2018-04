La lluita contra la pobresa energètica avança malgrat les traves de l'Estat

Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga, i David Saldoni, president de l'ACM en roda de premsa Foto: Gerard Fageda

El programa d'auditories i intervenció que la Diputació de Barcelona ofereix des del març de 2017 a les llars en situació de vulnerabilitat energètica ha comportat un estalvi global de 370.000 euros, que significa una reducció del 18% en les factures d'electricitat de les famílies que es troben en situació de pobresa energètica.Tan Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga i vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona, com David Saldoni, el president de l'Associació Catalana de Municipis, han celebrat l'èxit del programa tot i lamentar que "des de l'estat espanyol no es facilita la lluita contra la pobresa energètica".Saldoni ha remarcat que han hagut de multiplicar esforços per la suspensió del Tribunal Constitucional d'una part de la llei d'emergència energètica aprovada pel Parlament. Segons el dirigent del PDECat, les reformes de la justícia espanyola a la llei "dificulta" la comprensió i aplicació de la mateixa legislació, a més de les "escletxes legals" que inclou.L'estat espanyol no és l'únic que ha posat traves al programa de pobresa energètica de la Diputació de Barcelona. Saldoni assegura que l'aplicació de la legislació s'aplica amb "importants friccions", ja que afecta directament a grans bancs i empreses energètiques que "compten amb potents equips legals".Meritxell Budó ha assegurat que, tot i la determinació del Tribunal Constitucional, els resultats del programa han estat "molt positius": ha informat que s'ha invertit un milió d'euros en un any i s'han realitzat 1.540 auditories, i ha destacat que "s'ha aconseguit reduir de mitjana 135 euros anuals en electricitat per cada llar on s'ha actuat, millorar l'eficiència energètica i reduir el volum de consum d'aigua i gas".A més de les auditories dutes a terme el 2017 a 212 municipis de la demarcació de Barcelona, es té la previsió que aquest 2018 es faran 1.600 auditories energètiques a 191 municipis més. El programa també ha proporcionat altres indicadors "útils" i, tal com ha explicat Saldoni, ha permès a l'administració pública arribar a famílies que normalment es mantenen hermètiques.

