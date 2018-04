Iglesias i Errejón tanquen un acord després de la crisi oberta per Bescansa

Iñigo Errejon i Pablo Iglesias, al Congrés Foto: Europa Press

Pablo Iglesias i Íñigo Errejón han segellat la pau després de la crisi oberta per la diputada i cofundadora de Podem Carolina Bescansa. A poques hores que finalitzi el termini per configurar la llista de les primàries per escollir la candidatura de Madrid, els dos dirigents s'han afanyat en tallar d'arrel la polèmica que va esclatar aquest dimecres quan, per error, es va filtrar fugaçment per Telegram un document que recollia un suposat pla que Bescansa volia proposar a Errejón per desbancar Iglesias del lideratge de Podem.L'acord no s'ha desgranat encara, però sí resol la integració del líder de Madrid, Ramón Espinar -pròxim a Iglesias-, a la candidatura que encapçalarà Errejón, previsiblement com a número tres. Un dels requisits que posava Bescansa sobra la taula i que ella ha ratificat públicament és que volia excloure Espinar de la llista unitària que Errejón vol tancar. De fet, Errejón havia ofert a Bescansa ser la seva número dos, però la filtració del document ha fet replantejar la situació.Iglesias ha explicat l'entesa amb Errejón en una roda de premsa a la seu de Podem, en la que ha estat la primera reacció després de la crisi interna sorgida per la filtració que Bescansa ha definit com un "error" del seu equip. "Avui portem una proposta d'unitat des de la pluralitat", ha explicat Iglesias, que ha afegit que confia en Errejón "per ser el pròxim president de Madrid". Així doncs, el secretari general de Podem tanca files amb el seu exnúmero dos i dona credibilitat a la seva versió dels fets. Errejón no només va afirmar que no coneixia el document de Bescansa -fet que ella mateixa també va reconèixer- si no que el va desacreditar i el va titllar de "delirant"."Han estat dies que a molta gent l'ha fet dubtar. Avui podem dir amb orgull que estem a l'alçada", ha defensat el futur candidat a Madrid durant la compareixença conjunta. També Espinar ha tancat files: "Confio en Íñigo i això és el que importa".El pacte de l'exnúmero dos de Podem amb Iglesias inclouria tenir marge per nomenar més de la meitat dels llocs de la llista que encapçalarà, una dura negociació que es va poder resoldre el passat cap de setmana en un procés no exempt de tensions. I és que Iglesias, que precisament va desplaçar de la primera línia tant Errejón com Bescansa durant el congrés de Vistalegre 2 al febrer de l'any passat, difícilment hagués trobat un candidat alternatiu amb més projecció.La llista a les primàries de Madrid que es tancarà aquest divendres no serà el darrer pas, ja que la candidatura d'Errejón buscarà després confluir amb IU, Equo i altres col·lectius provinents dels moviments socials.

