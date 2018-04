La justícia europea veu «admissible» que Llarena recorri la decisió d'Alemanya sobre Puigdemont

El president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, en una roda de premsa a Brussel·les Foto: ACN

El president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Koen Lenaerts, ha afirmat aquest dijous que "en principi" el Tribunal Suprem podria acudir a Luxemburg per la decisió d'Alemanya sobre l'euroordre contra Carles Puigdemont.Segons ha explicat en roda de premsa des de Brussel·les, una hipotètica petició seria "admissible" "si es refereix a un cas d'interpretació sobre la legislació europea", en aquest cas l'ordre de detenció europea (ODE), ja que el tribunal europeu "té l'obligació d'examinar tots els casos" que hi arriben de forma "vàlida".Amb tot, Lenaerts ha matisat també que "si el Suprem té fonaments o no" per anar al TJUE ha de decidir-ho la justícia espanyola i que ell no pot "ni tan sols pronunciar-se" sobre aquest aspecte. "Tenim l'obligació d'interpretar la legislació europea, però no podem pronunciar-nos sobre llei espanyola, belga, alemanya o holandesa", ha afegit.Davant de més preguntes sobre el cas de Puigdemont i les intencions del jutge Pablo Llarena de portar la justícia alemanya a Luxemburg, Lenaerts ha admès que "fins ara" totes les qüestions prejudicials que han arribat al TJUE en relació a euroordres emanen sempre de l'autoritat judicial de l'estat que l'ha executat i no del que l'ha emès, en aquest cas Espanya. Tot i que no hi ha precedents, per tant, Lenaerts ha assenyalat també que el fet que no hagi passat fins ara no vol dir que no pugui ser. "No podem preveure tots els afers que vindran".El TJUE té seu a Luxemburg i interpreta la legislació de la UE per garantir que s'apliqui de la mateixa manera en tots els estats membres i resolgui els litigis entre els governs nacionals i les institucions europees. El tribunal compta amb 75 jutges i 11 advocats generals dels 28 estats membres de la Unió Europea.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)