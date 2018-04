Què has de fer per no perdre el canal de TV3 a la teva televisió?

TV3. Foto: Adrià Costa

El senyal del canal d'alta definició de TV3 canvia de freqüència aquest dijous a la nit. A partir d'ara, TV3HD s'incorporarà de forma completa al múltiplex de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i s'identificarà amb l'etiqueta de "definitiu". Ara bé, quins canvis suposarà això en els receptors de televisió?Segons ha informat la Generalitat de Catalunya, la major part de receptors detectaran de manera automàtica la nova freqüència del canal i, probablement, l'instal·laran a les darreres posicions de la llista del dial. Així doncs, és molt possible que aquest divendres TV3HD no aparegui en la posició habitual en els nostres televisors. Caldrà buscar-lo i col·locar-lo manualment en la posició desitjada.En cas que no aparegui la nova versió del canal, caldrà resintonitzar l'aparell, sigui de forma manual o automàtica. A la Vall d'Aran, l'informatiu en llengua aranesa que els divendres s'emet en el marc del TN Comarques també farà el salt a través de la nova freqüència.Per facilitar les feines d'ajustament i resintonització, es mantindrà fins al 31 de maig el senyal de TV3HD en la seva antiga ubicació. Fins que acabi aquest període, el canal de TV3HD apareixerà dos cops en el dial: TV3HD DEFINITIU (canal nou) i TV3HD RESINTONITZA (canal antic).

