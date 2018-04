Un jutjat de Barcelona no creu que Uber faci competència deslleial al taxi

El jutjat mercantil número 3 de Barcelona ha desestimat la demanda presentada per l'associació professional Elit Taxi contra Uber Systems Spain (Uber SS) per competència deslleial. El motiu principal és que "no queda provat que les exigències de llicència" que requereix el sector del transport siguin imputables a aquesta filial del grup i perquè hi ha problemes per identificar el beneficiari dels avantatges competitius.El magistrat va ser qui va plantejar la qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que al desembre de 2017 va dictaminar que Uber és un servei de transport i que, per tant, se li podien exigir llicències i altres autoritzacions pròpies del sector. No obstant això, ara el jutge rebutja la demanda en considerar que no queda clar que Uber SS -una societat que dona suport al Grup Uber- sigui qui s'aprofiti de l'avantatge que suposa operar sense tenir la llicència necessària.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)