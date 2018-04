És veritat que el sol crema menys ara que a l'agost?

El sol durant la Setmana Santa Foto: Josep Maria Costa

Comença l'època del bon temps i també hem de començar a protegir la pell del sol.

Avui l'índex ultraviolat UVI és alt (7). https://t.co/7NxCM3N2qi

Encara que no vagis a la platja, estima la teva pell i protegeix-la. #ProteccioCivil pic.twitter.com/BaOQ1UJIZ7 — Protecció civil (@emergenciescat) April 19, 2018

Ja som a la primavera i comença a sortir el sol. L'aigua encara és freda però força gent ja comença a anar a la platja a prendre el sol. Sovint se sol pensar que el sol encara no crema prou i que, per tant, no cal protegir-se, però això no és cert: ara, a mitjans d'abril, ens arriba la mateixa radiació solar que a finals d'agost i cal protegir-nos com si fóssim a ple estiu. Tal com ha explicat la meteoròloga de TV3 Gemma Puig, l a radiació solar és més gran com més vertical tenim el sol sobre el nostre cas. El moment en què tenim el sol més amunt sobre els nostres caps és el proper 21 de juny. Ara mateix, el sol està a la mateixa posició que el 21 d'agost i, per tant, no ens podem refiar de l'ambient suau d'aquesta època perquè el sol crema igual.Protecció Civil ha informat avui que l'index ultraviolat és 7. Un nivell considerat alt i que per tant requereix protecció.

