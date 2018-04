VÍDEO «Entre les cames tinc un tresor»: la cançó de Pupil·les que desmunta tabús

Sense tabús i trencant estereotips, el grup valencià Pupil·les ha presentat el videoclip de "V", una cançó "plena de vivències personals" que vol normalitzar la masturbació femenina. Inspirada en Els monòlegs de la vagina d'Eve Ensler, el grup vol denunciar l'exposició constant de les vagines als estereotips i també el maltractament constant que pateixen per part dels homes.Pupil·les neix l'any 2014 amb un estil de rap electrònic feminista. Format per Natàlia Pons i Mireia Matoses com a cantants i DJ Rule com a discjòquei, la seva música és d'estil eclèctic, ajuntant rap, hip hop i tocs de reggaeton. Han produït dos discos: Bruixes de dol (2014) i Les silenciades (2017). El grup tocarà demà a la "festa major" del festival Strenes de Girona juntament amb Valtonyc, Fundació Tony Manera, Gertrudis i Roba Estesa.

