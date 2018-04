​Joan Gaspart carrega contra Colau: «La Rambla fa pena»

La comissió sobre el turisme on ha participat Joan Gaspart Foto: Jordi Bes

Un adhesiu contra el turisme enganxat al barri del Raval. Foto: Adrià Costa

L'Ajuntament de Barcelona ha acollit aquest dijous un debat sobre turisme de gairebé tres hores i mitja de duració amb una dotzena d'agents del sector i regidors de tots els partits. Es tractava de la segona sessió d'una comissió forçada per l'oposició sobre la situació econòmica, i el guió ha anat sobre el previst: els representants turístics han reclamat reduir traves al sector, i l'oposició s'ha encarregat de criticar un cop més que el govern d'Ada Colau l'ha "criminalitzat" i ha atiat la turismofòbia.A les acaballes ha intervingut el president del comitè executiu de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, que s'havia reservat per al final, i ha carregat contra Colau quan ha reclamat que cal "il·legalitat zero" per no perjudicar la imatge de la ciutat. "Ahir a la nit les Rambles feien pena. Era un basar", ha criticat Gaspart, fent referència a la presència de venedors ambulants no autoritzats. El "top manta" també va ser una de les principals queixes en la primera sessió de la comissió del divendres, dedicada al comerç i la restauració El també expresident del Barça i fundador de la cadena hotelera HUSA és el "número 2" de Turisme de Barcelona, un consorci públic-privat que presideix Colau i que s'encarrega de la promoció de la capital catalana. "La il·legalitat perjudica enormement la imatge de la ciutat", ha defensat, i ha subratllat que ell té "l'obligació" de vetllar per la imatge que desprèn Barcelona. També ha subratllat que els problemes de convivència amb els veïns "no venen de la gent que s'allotja en llocs legals, ve de llocs il·legals".A la comissió ha participat Daniel Pardo, representant de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), partidària del decreixement, i Luz Amparo Suiza, del col·lectiu de Las Kellys, que pugnen per millorar les condicions de les netejadores dels hotels, que arriben a cobrar només dos euros per habitació o menys . Gaspart ha defensat que "no és veritat que el turisme només sigui benefici empresarial, és social i empresarial", i ha llençat un missatge a Las Kellys: "El dia que el turisme desaparegui, no tindreu problemes". També els ha dit que també s'haurien de preocupar de "los kellys", i ella li ha dit que la paraula "kelly" ho abasta tot.La d'aquest dijous era la segona sessió temàtica de la comissió de l'Ajuntament d'anàlisi de la situació econòmica, en aquesta ocasió dedicada exclusivament al turisme. S'hi ha visibilitzat que l'acció del govern de Colau per frenar el creixement segueix aixecant polèmica en el sector, just quan s'ha complert el primer any del pla d'allotjaments turístics (PEUAT) i gairebé els tres del mandat. Diversos agents han reclamat aixecar algunes limitacions als establiments i al funcionament d'alguns àmbits, com el dels autocars. A més, han demanat un canvi en el discurs municipal i invertir més en promoció.Enrique Alcántara, de la patronal APARTUR dels pisos turístics amb llicència, ha defensat que "cal refer el PEUAT", perquè sigui "just" i permeti el creixement "sostingut" de l'activitat. Marta Ventura, de l'Associació Catalana d'Albergs Turístics (ACATUR), opina que no s'han d'incrementar places, però sí permetre que es puguin traslladar també al centre per millorar la qualitat dels establiments. "Necessitem que el PEUAT es flexibilitzi, perquè si no, no aconseguirem mai la qualitat que vol l'Ajuntament", ha indicat. També Catiana Tur, de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges especialitzades (ACAVe), creu que s'ha de revisar aquest pla per fer "més competitiu" el sector hoteler.Entre les intervencions dels que lloguen pisos a turistes ha figurat la de Neal Shanahan, de l'Associació d'afectats pel conflicte entre l'Ajuntament i Airbnb, format per veïns que llogaven la seva residència habitual a visitants per períodes curts de temps. L'entitat té un contenciós amb Airbnb "per deslleialtat i engany", i és que acusa la plataforma digital d'haver-se "rentat les mans" davant les multes que posa el consistori simplement per anunciar a través d'Airbnb, i que s'eleven a 60.000 euros. Ha avisat que segueix sent possible penjar aquests anuncis, "amb Airbnb animant a fer-ho sense cap tipus d'advertència del risc que corres". Al consistori li ha retret que anés a castigar d'entrada, ja que manté les multes malgrat que se cessi l'activitat.Les dades marquen una tímida recuperació de visitants a principis d'aquest 2018 en relació als mateixos mesos de l'any passat –les pernoctacions han augmentat entre el 0,4% i el 0,7% aquest gener i febrer-, després d'un final del 2017 en el qual Barcelona es va veure afectada primer per l'atemptat de l'agost i després per la inestabilitat política derivada del referèndum de l'1 d'octubre. Malgrat això, el director general del Gremi d'Hotels, Manel Casals, considera que aquests establiments serveixen de termòmetre per constatar "la feblesa actual de la nostra destinació", i ha reclamat a l'Ajuntament que "s'enviïn missatges contundents i continuats en la línia que la ciutat estima i vol el turisme".L'oposició ha aprofitat per tornar a carregar contra el govern de Colau per haver "criminalitzat" el sector –ho han considerat el PDECat, Ciutadans, ERC i el PP- i haver fet alimentat la turismofòbia o no haver estat prou contundent en condemnar els atacs a objectius turístics. "La senyora Colau és la capitana de la turismofòbia", ha criticat el popular Javier Mulleras, i Sònia Recasens (del Grup Demòcrata, el PDECat), que presideix la comissió, ha afirmat sobre Colau: "Vostès han criminalitzat tot un sector sencer, han fet discursos turismofòbics i han atacat un sector que és molt transversal".El regidor de Turisme, Agustí Colom, ha recordat que des que governen se succeeixen els rècords turístics, i ha avisat a Mulleras que la disminució no ve de l'atemptat, sinó "d'un fatídic 1-O" i, fruit de l'actuació policial ordenada pel govern espanyol, transmetre la imatge a les portades dels diaris internacionals que aquí semblava que s'estigués "en una guerra civil". A més, ha retret que l'executiu de Mariano Rajoy va donar "dades falses", informant que el turisme arribava a caure a l'octubre un 40% quan en realitat ho va fer un 4%.Eulàlia Reguant (CUP) ha considerat que les dades desmunten les polítiques de decreixement que ha retret bona part de l'oposició, i ha apostat per treballar per reduir visitants sense criminalitzar el turista però posant la ciutat "al servei de les veïnes". Només Daniel Pardo, en representació de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, ha advertit dels riscos de seguir creixent. Creu que l'atemptat i l'1-O cal prendre'ls com a "avisos" i començar a fer polítiques de decreixement, ja que si acaba succeint per accident, creu que es pot repetir una crisi com la de la construcció. "Ja sabem qui rebrà, les classes baixes, i tindrem de nou una greu crisi socioeconòmica", ha alertat.

