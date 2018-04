Ciutadans demana la compareixença de Montoro per les despeses de l'1-O

Ciutadans ha demanat aquest dijous la compareixença al Congrés del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, perquè aclareixi les declaracions en les quals negava que la Generalitat gastés diners públics en l'organització de l'1-O. Durant una visita a Tarragona, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha defensat que calen explicacions perquè "hi ha proves a nivell de la investigació judicial i policial segons les quals sí que hi ha pigut haver delicte", en al·lusió a l’informe de la Guàrdia Civil que eleva la malversació fins als 1,9 milions d'euros Arrimadas ha criticat la "precipitació" del ministre i ha insinuat que potser ha actuat així "per tapar la seva gestió". En qualsevol cas, segons Cs, serà el jutge qui decidirà si hi ha hagut o no una activitat delictiva. Arrimadas ha subratllat també que la malversació no afecta només a "diner líquid", sinó també a l'ús d'instal·lacions i funcionaris. La formació taronja vol que el govern espanyol doni explicacions al Congrés sobre la possible despesa de diners públics en l’organització del referèndum de l'1 d'octubre.Aquest dijous el líder del partit, Albert Rivera, ha advertit que si Rajoy i Montoro "van mentir", el govern espanyol haurà d'assumir "responsabilitats" . La polèmica ha revifat després que el jutge Llarena hagi instat Montoro a aportar proves que no es van gastar diners públics l'1-O.Durant una visita a Tarragona, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha insistit a demanar explicacions a Montoro perquè "molts no entenem com ha sortit tan ràpid a negar de forma contundent que hi ha hagut malversació". "No sé si [ho ha fet] per tapar la seva gestió, potser, perquè hi ha una investigació de la Guàrdia Civil i judicial que va en un altre camí que és absolutament diferent”, ha exposat. Arrimadas ha recordat també que un càrrec del ministeri d’Hisenda va obrir la porta ahir al fet que "podia haver-hi partides que no estiguessin controlades pel ministeri".En qualsevol cas, segons Arrimadas, qui decidirà si hi ha hagut malversació "no serà Junqueras, Montoro, Puigdemont ni jo, sinó els jutges" i ha reiterat que Ciutadans respectarà les decisions judicials. La líder de Cs ha demanat investigar "fins al final" possibles subvencions al grup parlamentari de JxSí amb les quals, presumptament, s'haurien pogut pagar actes de promoció de l’1 d'octubre. "És probable que hi hagi un ús, no només de diners públics, sinó d'instal·lacions i funcionaris públics que s'ha d'investigar i analitzar en la causa judicial", ha manifestat.

