L'Audiència Nacional investiga Caixabank per blanqueig relacionat amb la màfia xinesa

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha iniciat un procediment contra Caixabank S.A., a qui investiga per un presumpte delicte de blanqueig de capitals relacionat amb la màfia xinesa, per l'actuació de deu de les seves sucursals.El magistrat creu que aquestes sucursals, així com també directius i treballadors, van actuar presumptament com a "canals de blanqueig" d'algunes organitzacions xineses. Fins i tot, sospita que alguns dels seus clients estaven immersos en activitats il·lícites de frau. Per això, cita a declarar l'entitat el proper 26 d'abril a les 10.30 hores.La investigació va començar en base a l'entitat Industrial And Comercial Bank Of China S.A., per haver blanquejat capital de diverses organitzacions criminals de ciutadans xinesos. Entre el 2011 i el 2015, la Guàrdia Civil va detectar una sèrie de comportaments irregulars en algunes sucursals de Caixabank. Segons el jutge, les organitzacions generaven grans quantitats de diners en efectius, que creu que provenien de frau a la hisenda pública i, en menor mesura, per delictes contra la propietat industrial i el contraban.

