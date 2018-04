La Fiscalia veu delicte d'odi en l'alcalde de Verges per denunciar una punxada de rodes massiva

Vehicles amb les rodes punxades a Verges Foto: ACN

La Fiscalia de Girona investiga l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater (CUP), per un presumpte delicte d'odi i discriminació contra "la nació espanyola i el cos de la Guàrdia Civil" per la denúncia pública que va fer als mitjans de comunicació d'una punxada massiva de rodes de cotxe el passat octubre. Els fets van tenir lloc entre el 3 i el 4 d'octubre de matinada, quan van aparèixer punxades les rodes de 163 vehicles aparcats a la via pública de Verges, més d'una quinzena a Sarrià de Ter i una desena més a Medinyà. Una setmana després el jutjat de la Bisbal d'Empordà va arxivar la causa per "falta d'autor conegut". La citació a la declaració està pendent de data definitiva als jutjats de la Bisbal.Des de la CUP s'han solidaritzat amb Sabater i han denunciat aquesta nova actuació de la Fiscalia i han assegurat que respon a la "persecució política de l'Estat" contra el moviment independentista.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)