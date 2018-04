Els sindicats i la direcció d'«El Periódico» pacten l'acomiadament de 135 treballadors

Protesta del comitè d'«El Periódico». Foto: Comitè Periódico

Els sindicats i la direcció d'El Periodico van signar aquest dimecres un acord sobre l'ERO a la plantilla del rotatiu per a la sortida de 135 treballadors. D'aquestes, 103 seran no forceses. La xifra, però, es podria elevar fins als 147 si hi ha més peticions per entrar dins de l'expedient de regulació.Els treballadors afectats començaran a rebre les primeres cartes d'acomiadament a partir de dilluns i sortiran de l'empresa el 7 de maig, un cop transcorregut els 15 dies de preavís, mentre que els darrers ho faran el juliol de l'any que ve.Inicialment, la direcció el Grup Z va plantejar l'eliminació de 170 llocs de treball després de descomptar set baixes el 2017 i en rebaixar la massa salarial al 43%. Els treballadors van respondre amb la convocatòria de dotze jornades de vaga des del passat 23 de març.Segons el comitè d'empresa, el pla inicial de l'empresa consistia en acomiadar 85 treballadors de la societat El Periódico SL (redacció), 55 de Zeta Servicios y Equipos (administració i sistemes informàtics), 19 de Zeta Gestión de Medios (publicitat) i 18 de Logística de Medios (distribució i subscripcions).

