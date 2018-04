Una trànsfuga de Podem permet al PP recuperar l'alcaldia d'Alacant

El Partit Popular torna a governar a Alacant. La candidatura de la fins ara tinent d'alcalde, la socialista Eva Montesinos, no ha aconseguit els vots necessaris per ser investida en substitució del seu company de partit, Gabriel Echavarri, que va deixar el càrrec per un doble processament judicial. Sobtadament, qui ha decantat la balança cap a la banda dels populars ha estat Nerea Belmonte, una trànsfuga de Podem que va ser expulsada de la formació per incomplir el codi ètic.Montesinos s'ha quedat a un únic vot per conversa l'alcaldia. N'ha obtingut 14 dels regidors del PSPV-PSOE, Guanyar Alacant i Compromís. Belmonte ha votat nul i ha ensorrat les expectatives de la candidata socialista.El nou alcalde serà el popular Luis Barcala, que va ser la llista més votada a les darreres eleccions municipals del 2015. La votació ha donat com a resultat 14 vots a favor de Montesinos, 8 per al PP, 5 per a Ciutadans, un en blanc i un vot nul.La trànsfuga de Podem ha acusat directament la líder de Guanyar Alacant de ser la responsable que el Partit Popular torni a governar a Alacant. Culpa la formació de negar-se a respectar la seva "dignitat i honor" i no restituir els seus drets "polítics i econòmics" com a regidora.

