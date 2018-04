La rosa groga es multiplica per deu

Més roses grogues aquest Sant Jordi en suport als presos polítics Foto: Juanma Peláez

La rosa groga en solidaritat amb els presos polítics es multiplicarà per deu per Sant Jordi a Catalunya, des de les 60.000 que es van comercialitzar l'any passat a les 600.000 que es posaran a la venda aquest dilluns.El president del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillén, ha dit aquest dijous en roda de premsa que, malgrat la irrupció de la rosa groga "solidària", la vermella tradicional mantindrà la seva preponderància i preveuen vendre més de set milions de vermelles en tota Catalunya, la qual cosa representaria un augment de vendes del 10%."El sector torna a l'alça. Esperem que aquesta sensació la corrobori el públic" el dilluns vinent, ha dit Guillén, que veu una progressió desmesurada de la rosa groga, ja que l'any passat no era ni la segona més venuda per la Diada.També registren una gran quantitat d'encàrrecs per posar un llaç groc en les roses que es vendran el dilluns vinent a les 4.000 parades que s'instal·laran per tota la ciutat de Barcelona.

