Collboni aposta per fer «realitat el somni metropolità» de Maragall incloent-hi els vallesos

El líder del PSC a Barcelona i vicepresident de l'AMB, Jaume Collboni, ha reivindicat "fer realitat el somni metropolità" que va defensar Pasqual Maragall en la seva etapa d'alcalde de Barcelona. El dirigent socialista ha abanderat aquesta proposta, però amb una novetat: la inclusió de la mirada cap als vallesos -Occidental i Oriental- en la vessant de la promoció econòmica de l'àrea metropolitana."Vull ser hereu d'aquestes idees i de la part del llegat de l'alcalde Maragall que ha quedat pendent de desenvolupar-se", ha assegurat Collboni durant un dinar-col·loqui organitzat per la Cambra de Barcelona. Recordant que tot just fa 35 anys que Maragall assumia la vara d'alcalde de la capital catalana, ha subratllat que la concepció de la ciutat "de riu a riu" que defensava cal que també vagi més enllà "de la muntanya" i arribi fins als vallesos, tot incloent-hi en la cooperació social i econòmica ciutats com Sabadell, Terrassa, Granollers, Rubí o Parets del Vallès."El projecte metropolità fa massa temps que està oblidat", ha reivindicat Collboni. Ha deixat clar que aquest serà un dels puntals del seu programa de govern per a la ciutat de Barcelona de cara a les eleccions municipals del 2019. Aquest dissabte, el dirigent serà ratificat com a candidat. Barcelona, ha dit, és "un patrimoni i marca de ciutat de l'ecosistema metropolità" i ha de ser capaç de trobar l'equilibri entre el seu caràcter global i establir una "dinàmica virtuosa" a nivell polític, social i econòmic amb la resta de territoris de l'àrea metropolitana. Ha destacat, en aquest sentit, la importància que tindrà la nova Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic sota una lògica local.El projecte metropolità presentat per Collboni planteja que la mirada cap als vallesos permet concebre una comunitat de quasi quatre milions de persones, una densitat prou potent com per afrontar de forma conjunta problemàtiques com l'escassetat de sòl públic per a l'habitatge o impulsar un pla de desenvolupament econòmic que ha d'incloure coordinacions estratègiques del port i l'aeroport de Barcelona, la Fira i la Zona Franca, però també ha de pivotar en el "valor afegit" de la recerca i les universitats. Aquesta visió metropolitana ha d'incloure, ha defensat, un model de creació d'oportunitats i de distribució de la riquesa que permeti tornar a una dinàmica de creixement en paral·lel a la reducció de les desigualtats. També aplegar el concepte de "metròpolis digital", ja que la cartografia "ja no serveix per mesurar els límits de l'acció política", i una economia cultural."Si l'àrea metropolitana té problemes diferents als de la resta del territori i una realitat econòmica i social diferents, necessita un govern diferent", ha assegurat tot reivindicat recuperar l'"esperit" de la Corporació Metropolitana de Barcelona. En el seu dia, la creació d'un govern metropolità va ser vist amb recels d'una Generalitat que temia la creació d'un contrapoder.A hores d'ara, ha dit Collboni, no existeix a la ciutat un "lideratge prou consolidat" per impulsar aquest projecte metropolità. Tot un dard al govern de l'alcaldessa Ada Colau. De fet, ha advertit de les conseqüències d'aquesta falta de lideratge tot assegurant que, en aquest context, són aquells que volen aixecar "fronteres i trinxeres" els que poden guanyar terreny. "No vull que Barcelona sigui un camp de batalla del debat nacional. Barcelona ha de tenir projecte i veu pròpia", ha insistit. Falta a Barcelona, ha afegit, un projecte fort i cohesionat", una mancança que, segons el seu criteri, acaba sent un "caldo de cultiu per tot tipus de populisme".Preguntat pel públic assistent, Collboni ha esquivat entrar en l'episodi de la seva sortida del govern de Colau després que els comuns decidissin trencar el pacte amb el PSC. S'ha limitat a dir que ara està en una altra fase en la qual el seu objectiu és ser alcalde de Barcelona.

