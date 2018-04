Augmenten les previsions de venda de les roses grogues per Sant Jordi

Roses grogues Foto: Mercabarna

La tradició de Sant Jordi marca que aquells que s’estimin es regalin una rosa vermella. Tot i això, any rere any, els consumidors tenen al seu abast una gran varietat de roses de diferents colors. Aquest any el Sant Jordi estarà marcat per un color en especial: el groc. Aquest color, que representa la defensa dels presos polítics i del independentisme, serà el de la segona rosa més venuda per Sant Jordi segons floristes i majoristes.Quan Òmnium Cultural va fer una crida a regalar roses grogues durant la diada de Sant Jordi per reivindicar l’existència de presos polítics, van ser molts el que van criticar la proposta. Alguns creien que la tradició és regalar la rosa de color vermell mentre que altres creien que podria afectar a la venta dels productors o floristes de roses autòctons. Davant d’aquestes queixes Òmnium va demanar a través de Twitter que es regalés la rosa tradicional, la vermella, i se’n afegís una de groga. D’aquesta manera no afectaria a la venta de roses vermelles.A pocs dies de Sant Jordi, majoristes i floristes fan previsions d’un augment destacable de la venda de roses grogues. La majoria de les roses d’aquests color s’exporten de diferents països com Colòmbia o Holanda, com la majoria de les roses que es venen el dia de Sant Jordi a Catalunya. Fonts del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya han assegurat que aquest any hi haurà un creixement de les vendes de roses grogues, entre 200.00 i 250.000 roses d’aquest color passaran pel mercat. El president del Gremi de floristes de Catalunya, Joan Guillén, i el president de MercaBarna-flor, Miquel Batlle, coincideixen en que aquest any la segona rosa més venuda serà la groga, passant per davant de la blanca. En anys anteriors la blanca havia sigut, després de la vermella, la rosa més regalada. Segons Guillén ha remarcat que "els majoristes i floristes aquest any estan fent un esforç per cobrir aquesta petició ciutadana" pel que fa al volum de roses grogues.Segons un dels productors de roses a Catalunya, Rosa del Maresme, la seva empresa ja ha venut a l’ANC totes les roses grogues que ha produït aquest any per Sant Jordi. Tot i això responsables de la empresa asseguren que la gent està "conscienciada" en que també han de comprar la vermella. Tant floristes com el gremi del sector defensen que la rosa groga sigui complementària a la rosa vermella, i que en cap cas la pugui substituir. Segons Fonts del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya, cada any la rosa vermella representa un 95% de les vendes de Sant Jordi, mentre que la resta de colors es reparteix l’altre 5%.

