Crida per acabar d'omplir els trams de la gran marxa «Kms per la llibertat»

860 quilòmetres. Aquesta és la distància que hi ha entre el Parlament de Catalunya i les presons de Madrid on hi ha privats de llibertat nou líders independentistes. La iniciativa KMS per la Llibertat vol fer arribar a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull el desig de llibertat i de solidaritat de Catalunya amb tots ells . I vol fer-ho a través d'una gran marxa per correus amb centenars d'esportistes i excursionistes (tot i que les inscripcions són obertes a tothom).El termini per inscriure's acaba aquesta setmana i, tal com ha explicat el portaveu de la iniciativa, Gabi Tomàs, als micròfons de RAC1, encara hi ha trams per omplir. Des de l'organització s'ha fet una crida per mobilitzar la ciutadania i assolir el nombre d'inscripcions que s'estima necessàries. "10 quilòmetres de cadascú farà que arribem fins a les presons", assenyala."Correrem nit i dia sense parar, junts i units per denunciar la repressió injusta a què ens veiem sotmesos tots com a poble i per, alhora, reclamar l’alliberament d’aquestes dones i homes de pau", detalla Tomàs.Les i nscripcions encara estan obertes –on es pot escollir sector en funció del dia i de l’horari que més convingui– i tots els participants, a més del temps i l’esforç que hi dedicaran, estan fent una aportació mínima de 10 €, que es destinarà a la Caixa de Solidaritat. KMS per la Llibertat compta amb el suport i la col·laboració de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes i de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).

