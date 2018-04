Vox demana ja la dimissió de Montoro i obre la porta a citar-lo com a testimoni

El partit d'ultradreta Vox ha celebrat l'aixecament del secret de sumari en la causa que incrimina els membres del Govern per malversació, i ha demanat la dimissió del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que fa uns dies va afirmar que el referèndum de l'1 d'octubre no s'havia pagat amb diners públics Segon l'advocat de l'acusació popular, Javier Ortega, les dades que consten en el sumari contradiuen les declaracions del govern espanyol. Per això, ha dit, considera "intolerables" les afirmacions de Montoro i estudiaran "accions penals" que poden arribar a inculpar-lo de "falsedat".De moment, però, Vox esperarà l'informe que Llarena ha demanat a Montoro, on preveu que s'aclareixin les seves manifestacions i, si les seves explicacions no són "contundents", es demanarà que participi al judici com a testimoni. En aquest punt, ha recordat l'advocat, no es permetrà cap tipus d'ocultació de dades, ja que això suposaria un delicte de fals testimoni.Vox, que dona per bo l'informe de la Guàrdia Civil que diu que es van utilitzar gairebé dos milions de fons públics en el procés, també ha lamentat que les declaracions del ministre s'hagin utilitzat, durant aquesta setmana, en les declaracions indagatòries dels processats per rebel·lió i malversació, que han comparegut al Suprem: "Això ha suposat una pèrdua de força en les acusacions, i ha donat peu a les declaracions indagatòries". A més, ha considerat, també ha estat un "cop dur" a Espanya a l'exterior.

