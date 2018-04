Denuncien un augment alarmant de violència policial derivat de l'1-O

Representants d'Irídia presentant l'informe sobre les vulneracions de drets civils i polítics Foto: Francesc Cusí

El Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia és una associació que treballa per la defensa dels drets civils i polítics, i que denúncia la "violència institucional" en tots els cossos policials. Aquest dijous han presentat l'informe anual basat en els casos del 2017, que no s'ha desvinculat, en cap cas, de la situació política que viu Catalunya. La repressió viscuda l'1-O per part de la policia espanyola ha ocupat bona part de les denúncies.El 2017 l'associació va rebre 52 denúncies de situacions de violència policial. A aquesta xifra s’han de sumar desenes de demandes més, derivades de les gairebé 300 persones que van haver de ser ateses durant el dia de la votació. Una de les dades més rellevants, però, és que en els primers tres mesos del 2018, Irídia ha rebut un total de 80 casos que denuncien violència per part de cossos policials, un augment considerable en comparació amb el primer trimestre de l’any anterior.El director estratègic d’Irídia, Andrés García, ha denunciat que “l’ús del dret penal contra el procés judicial sobiranista a Catalunya condueix a un augment de la violència institucional, tant el 2017 com el 2018”. En els primers mesos d'aquest any, l’associació ha rebut 80 denúncies de violència judicial, un augment notable en comparació a l’any passat.Aquest increment es deu, segons l’associació, als fets que van ocórrer a finals de març, quan es va detenir el president Puigdemont i es van convocar diverses concentracions davant de les subdelegacions del govern espanyol. Llavors, els Mossos d’Esquadra van carregar contra els manifestants independentistes que reivindicaven el seu dret a expressió. També es van produir alguns casos de violència per part de la policia nacional durant la visita del rei Felip VI a principis d’any a Barcelona.Segons els responsables d’Irídia els fets que es van produir l’1-O “segueixen una brutalitat policial i uns patrons molt greus”. En aquests moments l’associació està actuant com a acusació particular en 12 casos en referència a aquella situació. Segons els representants de l'associació “el procediment judicial avança lent, ja que hi ha moltes persones afectades, més de 200”. El problema d’aquesta lentitud, segons Irídia, és la dificultat per identificar amb proves gràfiques els involucrats en les denúncies. Per altra part, l'entitat ha assegurat que la policia ha aportat informes dels agents que van actuar en els diferents col·legis, però que “no són suficients, ja que falta molta informació sobre l’actuació policial d’aquell dia”.A la presentació de l’informe hi ha assistit Raquel Figa, una de les afectades de les càrregues de l’1-O. Figa ha explicat la seva vivència del dia del referèndum, quan ha relatat que va ser agredida, insultada i vexada a les escales de l’Institut Pau Claris de Barcelona. La seva agressió és una de les que es va fer més viral a la xarxa. Figa ha relatat els minuts de tensió que va viure aquell dia mentre esperava per votar, i ha afegit que “els antiavalots de la policia nacional, no només van fer un abús físic del seu càrrec, sinó que per culpa dels insults que vam rebre molts de nosaltres patim problemes d’angoixa”.Segons Figa, actualment encara hi ha més de 50 casos en processos d’instrucció, però en molts d'ells “hi ha una sensació d’impotència". En aquests, sovint no hi ha proves per demostrar les agressions, ha lamentat, i ha denunciat que el procés d’identificació policial sigui complex "per culpa de la posició en el cos i la tipologia del número de placa”.

