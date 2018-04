Rivera exigirà «responsabilitats» a Rajoy si es van destinar fons públics a l'1-O

El president de Ciutadans, Albert Rivera, considera que seria "molt greu" que es demostrés que el PP "no ha vigilat" els comptes de la Generalitat durant l'aplicació del 155 després que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, hagin negat que la Generalitat gastés diners públics en l'organització de l'1-O . "Espero que sigui fals, tant de bo no s'hagi destinat ni un euro però si s'han destinat diners públics i Rajoy i Montoro van mentir a la cambra, hi haurà d'haver responsabilitats al govern", ha afirmat aquest dijous el líder de Cs.Rivera ha recordat que en la primera sessió de control al febrer li va preguntar a Rajoy aquesta qüestió i ell mateix ha dit que el president espanyol va negar rotundament que s'hagin destinat diners públics en l'organització de l'1-O. "I ara en aquest moment el que ens estem preguntant els espanyols és qui té raó: la Guàrdia Civil o Montoro?", ha plantejat. "És molt preocupant el que estem sabent", ha reiterat Rivera sobre la polèmica entre Llarena i el ministre Montoro sobre l'existència o no de malversació l'1-O.El líder de Cs ha afirmat que la Guàrdia Civil xifra en més de 3 milions d'euros els diners públics destinats "al cop separatista el senyor Puigdemont i companyia" i, en aquest sentit, ha opinat que "Rajoy i Montoro podrien haver mentit els espanyols en un cas tan important".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)