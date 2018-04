Un dirigent dels comuns equipara l'«A por ellos» amb el «Fem República»

Marc Bertomeu a l'entrevista per NacióDigital Foto: Jordi Jon Pardo

El ja famós i menyspreable "a por ellos" no és massa diferent dels nostrats "Tirem pel dret" o "Fem República". Aquestes expressions desprenen el mateix: la convicció de tindre la raó absoluta i, per tant, la no necessitat de considerar l'altre ni els seus arguments com a iguals — Marc Bertomeu (@MarcBertomeu) 19 d’abril de 2018

El membre de l'executiva de Catalunya en Comú, Marc Bertomeu, ha comparat aquest dijous el lema "A por ellos" dels agents de la Guàrdia Civil i la policia espanyola de l'1-O amb "Tirem pel dret" o "Ferm República, dos dels emprats per l'independentisme ". "Aquestes expressions desprenen el mateix: la convicció de tindre la raó absoluta i, per tant, la no necessitat de considerar l'altre ni els seus arguments com a iguals", ha escrit en una piulada al seu compte de Twitter.Bertomeu, que ha aixecat un fort rebombori a la xarxa , és una de les veus que ha demanat al líder dels comuns, Xavier Domènech, un debat sobre la posició nacional del partit. Tal com va explicar NacióDigital , nou membres de la coordinadora defensors d'un projecte federal van presentar un document perquè consideren que la línia política de la cúpula és massa condescendent amb el procés català.El clam "A por ellos" va fer fortuna dies abans dels referèndum en ciutats de l'Estat com Sevilla o Huelva, d'on sortien els milers d'agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil que venien a mirar d'impedir el referèndum de l'1-O.

