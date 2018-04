Torrent es reuneix amb relators de l'ONU i el representant permanent de la Francofonia

El president del Parlament, Roger Torrent, amb membres de la comunitat catalana a Suïssa Foto: ACN

El president del Parlament, Roger Torrent, ha dedicat el matí d'aquest dijous a continuar amb les reunions que està mantenint a Ginebra . Sense voler explicar noms concrets per discreció, fonts del seu equip han explicat que ja s'ha trobat amb diversos relators independents de l'ONU, a qui ha explicat la seva visió sobre la situació política a Catalunya i ha els ha traslladat la seva preocupació per la vulneració de drets fonamentals que assegura que pateixen els catalans i el Parlament.El mateix relat ha volgut fer arribar al representant permanent de l'Organització Internacional de la Francofonia davant de les Nacions Unides, Henri Eli Monceau, a qui també ha traslladat la necessitat de "donar sortida política als conflictes polítics".El president va aprofitar també dimecres al vespre per sopar i fer una xerrada davant de catalans residents a Suïssa, i té previst acabar el matí reunint-se amb l'alcalde de Ginebra, Rémy Pagani, amb qui compareixerà després conjuntament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)