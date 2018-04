10 llibres per Sant Jordi per entendre l'1-O

Tot allò viscut abans, durant i després de l'1-O ha generat un torrent de novetats editorials. Llibres que volen perpetuar la memòria d'uns fets inesborrables, potser els de més transcendència de la història catalana de les darreres dècades. Aquí teniu una tria amb el bo i millor de tota la literatura sorgida a partir de la vivència, la reflexió i el testimoni directe.Oriol March, periodista de política de, presenta un relat exhaustiu d'allò succeït entre el referèndum de l'1-O i la declaració d'independència del Parlament. L'obra analitza els fets en detall, exposa el posicionament dels actors principals, parla sobre les pressions d'un grup d'empresaris perquè no es tirés endavant la DUI, i explica com van viure els membres del Govern la presó i l'exili. Imprescindible per tenir un narració acurada dels fets.El llibre que recull l'odissea clandestina de l'1-O , escrit pels periodistes Laia Vicens i Xavi Tedó, que relaten el trepidant trajecte que van fer les urnes del referèndum des de la Xina als col·legis electorals gràcies a una xarxa de ciutadans anònims. Unes urnes que va pagar un català de la seva butxaca, abonant els 100.000 euros dels receptacles de la votació.Un llibre per tenir, per regalar, per fer memòria, i per emocionar-se amb els fets de l'1-O, que quedaran gravats per sempre a la retina de diverses generacions de catalans. Un llibre de fotografies amb textos d'autors com Jenn Díaz, Raül Garrigasait o Jordi Lara.Com es va preparar i organitzar l’1-O? Andreu Pujol Mas fa a Vam fer un referèndum un repàs cronològic de tot el que va passar en una campanya condicionada per la persecució policial i la vulneració dels drets més fonamentals.Un llibre escrit en una nit, a raig, per conservar la memòria de l'experiència viscuda per Quico Sallés com a periodista i com a ciutadà durant l'-1O. Sallés reviu des del matí de divendres 29 de novembre fins a l'aturada del país del 3 d'octubre, i en fa una crònica àgil i estremidora sobre les emocions, la determinació i el valor de les 2.286.217 persones que van votar.Un llibre que conté les cartes obertes dels presos polítics i els exiliats, així com també una bona mostra dels escrits que els han adreçat escriptors i periodistes com ara Jordi Basté, Jordi Borràs, Núria Cadenes, David Fernàndez, Albert Om i Eva Piquer, entre molts d’altres. El volum s'obre amb un pròleg de Susanna Barreda i Txell Bonet en forma de cartes creuades.Exsecretari de Comunicació del Govern, Martí explica a Cómo ganamos el proceso y perdimos la República (ED Libros) com va viure el procés des de la cuina de Palau.Amb una certesa ben clara: la partida serà llarga i requereix paciència i fer millor les coses Santi Vila no deixa ningú indiferent i amb el llibre D'herois i traïdors ho torna a demostrar. El llibre és un relat de la seva experiència governamental en els mesos decisius del procés català, amb algunes converses i detalls fins ara inèdits.La tardor catalana ha durat exactament del 20 de setembre al 21 de desembre de 2017. Tots podem dir que, d'una manera o una altra, l’hem viscuda intensament. Aquest llibre de l'editor i escriptor gironí Quim Curbet reflexiona sobre les poderoses imatges que ja s'han fet eternes al record de la memòria col·lectiva, però també d'un camí de llums i ombres.És possible superar l'enfangament de la situació política actual? Coscubiela intenta explicar com s'ha arribat fins aquí. La seva veu vol ocupar un espai silenciat, el de l'equidistància, el lloc on hi ha gent que ha deixat de sentir una representació política.

