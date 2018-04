Els comuns i la nova direcció de Podem donen per feta la confluència

Domènech, al Parlament, mentre Alamany i Albiach escolten des de l'escó Foto: Adrià Costa

Els militants de Catalunya en Comú, votant en assemblea Foto: Catalunya en Comú

Els comuns afronten l'assemblea organitzativa d'aquest diumenge amb un Xavier Domènech que és coordinador de Catalunya en Comú i, també, secretari general de Podem Catalunya. Aquesta dicotomia és l'element més visible d'una confluència que, segons ha pogut saber, es dona per feta a l'espera que es consolidi l'aliança orgànica i les dinàmiques de les bases s'entrellacin ja del tot. La radiografia és molt diferent a la de fa un any, quan Albano Dante Fachin va fer saltar pels aires l'aliança tot argumentant que no es complien les condicions exigides per formalitzar-la. Just després de posar les bases per endreçar internament el partit i impulsar la implementació territorial , els comuns hauran d'afrontar la renovació de càrrecs dels òrgans de direcció, prevista per abans de les vacances d'estiu. És aquest moment, en el qual es triarà l'equip que comandarà Catalunya en Comú en els pròxims dos anys, quan es voldria tenir ja un comandància representativa de la confluència. Serà a partir d'aquesta renovació de càrrecs quan el partit passarà a ser liderat per un tàndem d'un home -es dona per fet que Domènech- i una dona, tal i com va explicar en primícia aquest diari.A l'espera, però, que el consell ciutadà de Podem Catalunya és reuneixi per primera vegada aquest divendres i que triï formalment el consell de coordinació (la cúpula), resta per veure com es conclou aquest procés, que des de comunicació del partit asseguren que està per decidir. A l'ordre del dia no es contempla parlar de la confluència. Amb tot, fonts consultades i coneixedores del projecte descarten que es faci una consulta interna a la militància de Podem, fet que pot topar frontalment amb l'oposició de les tres persones que no formaven part de la seva candidatura i que tenen presència al consell ciutadà. Amb tot, 41 dels 44 representants són de l'equip de Domènech.De fet, després que el coordinador general dels comuns hagi afrontat una operació complexa com la de presentar-se a unes primàries per liderar un altre partit i hagi obtingut un contundent resultat -les va guanyar amb un 72,7% del suport- el que busca el seu equip és minimitzar riscos. "Volem aprofitar la inèrcia d'aquests resultats per aconseguir consolidar la confluència", asseguren fonts coneixedores del projecte de Domènech.I és que la confluència, asseguren, "anirà caient pel seu propi pes" i s'anirà "madurant en els equips de treball" fins al punt que el debat deixi d'existir. Aquesta transició es considera que ja està en marxa i que es visualitzarà en l'assemblea organitzativa d'aquest diumenge, en la qual hi participaran dirigents i quadres de Podem i, evidentment, Domènech com a líder tant del partit lila com de Catalunya en Comú. De fet, alguns d'ells ja es van incorporar a l'executiva provisional dels comuns fa ja un any.Veus dels comuns i de Podem donen, doncs, per consumada la confluència perquè entenen que el programa amb el qual Xavier Domènech es va presentar per liderar Podem Catalunya ja ho especificava. Entenen que és formant part de la confluència com el partit pot ser més "fort" sense renunciar a marcar un perfil propi. La pàgina 5 del seu document polític fixava que "es respectaran els acords que van donar peu al naixement tant d'En Comú Podem com de Catalunya en comú - Podem". Entenen que aquesta premissa recull l'acord al qual van arribar Barcelona en Comú, ICV i EUiA amb Podem encara amb Fachin al capdavant el 21 de març de l'any 2017.En aquell moment, el secretari general del partit lila va guardar en un calaix el resultat de la consulta a les bases -amb només un 7,5% de participació i una pregunta confosa- i l'ultimàtum que va plantar a la resta d'actors i va acceptar forma part de la confluència. Fins a tal punt, que va arribar a presentar una llista per a les primàries encapçalada per la diputada d'En Comú Podem Marta Sibina. En el darrer moment, però, va desfer el pacte i Podem es va quedar fora i no va participar en l'assemblea fundacional de Catalunya en Comú.Des d'aleshores, el partit lila es va veure immers en un procés de discrepàncies constants amb la direcció estatal, de pèrdua de musculatura territorial i de polifonia interna. Fins a tal punt, que Pablo Iglesias va decidir intervenir per fer caure Fachin. Quadres del partit han vist en Domènech l'argamassa per pacificar una formació que ha estat convulsa des dels seus inicis. Altres sectors, però, han interpretat la seva candidatura a la secretaria general com una opa, fet que obligarà l'equip de Domènech a trobar l'equilibri per garantir que la confluència no anirà en detriment, com ell ha reivindicat, d'un Podem que tingui "veu pròpia".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)