Manuel Valls s'entremet entre la justícia alemanya i Carles Puigdemont

Manuel Valls en una fotografia d'arxiu. Foto: Europa Press

L’ex-primer ministre francès, Manuel Valls, ha emplaçat aquest dijous la justícia alemanya a lliurar Puigdemont a les autoritats espanyoles perquè sigui jutjat a l’Estat. “Els jutges alemanys han de recordar molt bé que va ser Europa en certs anys, i amb això no es juga”, ha afirmat després d’assegurar –parafrasejant François Mitterrand- que “nacionalisme és guerra”.Segons Valls, “si Europa és un espai judicial i existeix l’euroordre és per donar resposta a situacions com la que acaben de veure” i “això els jutges ho han d’entendre”. “La justícia alemanya, belga o francesa ha de decidir això i no tindrà una altra solució que entregar després de les decisions Puigdemont a Espanya perquè sigui jutjat pels tribunals espanyols”, ha dit.Valls també ha advertit que el debat independentista a Catalunya no només afecta Espanya, sinó tot Europa, perquè “si es trenca un estat-nació com Espanya es trenca després Europa”. “El projecte independentista és un carreró sense sortida, Europa ha de respectar Espanya, és una federació d’estats-nació que si es trenquen es trenca Europa", i "si es comença això es trenca Europa i es torna abans de la primera guerra mundial”.Valls ha fet aquestes manifestacions durant la seva participació al Fòrum Líders de l’Agencia EFE, on ha estat presentat per la vicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría, que li ha agraït “en nom del govern” que hagi comprès “la importància del que està en joc” i que hagi posat “la seva energia i prestigi personal al servei de la llibertat i la convivència harmònica de tots els catalans i de la fraternitat de tots els espanyols i europeus”.L’ex-primer ministre francès, ha assegurat de manera taxativa que “la justícia espanyola és independent” que l’Estat no és en cap cas una democràcia de segona. Ha criticat els qui des del “cinisme” o la “manca de cultura o d’història” no s’adonen que Europa ha tingut “70 anys de pau” i l’Estat “50 anys de democràcia”, i ha afirmat que el “desafiament” de Catalunya no afecta ara només Espanya, sinó Europa, perquè “si es trenca un estat-nació com Espanya es trenca després Europa”.L’ex-primer ministre francès també ha assegurat que després de “mentir” sobre una hipotètica adhesió d’una Catalunya independent a la Unió Europea, els dirigents independentistes “s’han tornat antieuropeus”. En aquest marc, ha afirmat que el “patriotisme” i el “nacionalisme” no són la mateixa cosa. “Es pot ser patriota i estimar Europa, però no es pot ser nacionalista i estimar Europa”.Segons Valls, si a França “un president d’una regió tingués la idea d’organitzar un referèndum” la decisió del govern francès “seria la mateixa que la del govern d’Espanya”. No ha volgut parlar de si el que va passar a Catalunya es pot tipificar o no com a “rebel·lió”, però s’ha mostrat convençut que “el separatisme, trencar la unitat d’un país, organitzar-ho, és secessió, i és molt greu en un país”.Valls, que ha destacat ”la importància” del discurs del rei Felip VI per combatre el procés, ha afirmat que les protestes posteriors als atemptats de Barcelona –on es va xiular les autoritats espanyoles- “demostren que ha fracassat part de la convivència”. Segons ha afirmat, “el problema és entre els propis catalans” i caldrà “molt de temps” per “reconstruir aquesta relació”, fet que necessitarà “solucions polítiques claredat i moderació”.L’ex-primer ministre francès també ha afirmat que Sànchez, Cuixart, Forcadell i tots els consellers i polítics empresonats “no són presos polítics”. “En una democràcia hi ha polítics presos, però no hi ha presos polítics”. “Anar en contra de l’estat de dret té conseqüències jurídiques i no hi pot haver exiliats polítics”, ha dit.Malgrat que ha afirmat que no volia comparar els dos casos, ha apuntat que “els etarres no eren exiliats polítics”. “No comparo les situacions, però vull dir que sobretot a la UE que les coses han de ser molt clares perquè si comencem així hi haurà exiliats polítics a tot arreu”, i “la justícia dels altres països han de tractar el problema de Puigdemont d’acord al que demana la justícia espanyola”.Segons Valls, tampoc té “cap sentit” parlar de Catalunya com una “colònia” ni dir que “Espanya ens roba”. Aquests, ha afirmat, són conceptes que posen de manifest “complexes d’inferioritat o de superioritat” i que són material per als “psicòlegs”. En tot cas ha emplaçat tothom a guanyar el “debat cultural” a l’independentisme i de cara al dia de Sant Jordi, “matar el drac” de l’independentisme.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)