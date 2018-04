Josep Rovira, del Gremi de Llibreters: «Ens han robat el Sant Jordi»

Diferents obres exposades en una llibreria de Tarragona Foto: Jonathan Oca

"Als llibreters ens han robat el dia de Sant Jordi". Amb aquesta expressió clara i directa és com Josep Rovira, vocal del gremi de llibreters, arrenca la conversa amb. Considera que és així perquè no només venen llibres els llibreters sinó que durant la diada, entitats, associacions i col·lectius instal·len les seves parades a la Rambla Nova i venen tot tipus de coses, incloent-hi els llibres i les roses. A Tarragona, a grans trets, hi ha tres grans llibreries i de parades n'hi ha desenes.Rovira també destaca que el fet que la diada caigui en dilluns no tindrà massa repercussió en les vendes, ja que "el que passa en un dia com aquest és igual en quin dia de la setmana se celebri". La diada s'ha consolidat com una cosa que no sabem ben bé què és perquè és una disbauxa" però realment es veuria afectada "si aquest dia el declaressin festa de veritat".El vocal del gremi també remarca que pel que fa al volum de vendes, "no és que hagi tocat un sostre, però ja no només són les vendes del 23, també cal tenir en compte el 22, el 21" perquè hi ha gent que opta per no esperar-se a la diada per comprar el llibre. Rovira, en aquest sentit, apunta que l'aglomeració de gent que hi ha tant a les llibreries com a les parades "dificulta la mateixa venda" i per això, prefereixen adquirir-lo abans i aprofitar el dia per gaudir de l'ambient.Els llibreters, ja que de moment sembla que tot seguirà de la mateixa manera quant a parades de tot tipus, només demanen que "ens respecti el temps i que s'acabi el dia amb una bona caixa"."La gent encara opta pel llibre nou", assegura Rovira. "La filosofia dels de segona mà encara no ha arribat aquí, la gent el que busca és la novetat". Des del seu punt de vista, "les llibreries de segona mà no tenen res a veure amb les que existeixen fora d'aquí. A França o Alemanya tenen una tradició en aquest tipus de llibres i aquí, amb tots els respectes, s'acosten més a un drapaire que a una cosa de veritat". Segons Rovira, "si el llibre de segona mà és el que veiem en uns mercadets a un euro (...) no és aquest el concepte. En aquests països, per exemple, si un llibre nou val 20 euros, un de segona mà en costa 10 o 15".La temàtica dels llibres, independentment que sigui Sant Jordi, la que es ven més és la narrativa de ficció -que inclou la història, la novel·la negra- i la resta, està a molta distància, segons explica el mateix vocal del gremi.El llibre polític s'ha estancat. Tot i que "ara hi ha una mena 'd'infecció'" no té massa incidència en les vendes perquè "és molt ideòleg i la gent que te'l comprarà és qui combregui amb aquestes idees. És cert que té el seu públic però no és ni de bon tros majoritari".Un dels llibres que es ven més és el Premi Sant Jordi i aquell escriptor que té o surt en un programa de ràdio o televisió però generalment hi ha sol haver mercat per a tothom, destaca. Segons Rovira, el que sí que ha caigut és el llibre de l'escriptor mediàtic, ja fa dos o tres anys que això no funciona. "Hi continuen havent-hi els llibres 'freaks'" però assegura que el fenomen de vendre llibres de "Buenafuente i companyia" ja ha passat i "ara hem tornat a la normalitat"."Per Sant Jordi el llibre electrònic no és cap amenaça", sentencia el vocal i durant la resta de l'any tampoc ho és massa. "Almenys aquí no hi ha massa mercat, va ser una fumerada i la gent es va arruïnar fent plataformes. Tot es va quedar en això". De moment, la venda de llibre físic suposa "més del 90% i la resta correspon a l'electrònic", ha afegit.Per altra banda, el que sí que remarca és la incidència de la venda per Internet del llibre físic. Tot i que ja hi ha poques llibreries que no disposin de pàgina web, i alhora de botiga en línia, el forat que comença a fer aquest tipus de venda "ja té unes certes dimensions". "No afecta en un percentatge altíssim però ja l'hem de tenir en compte perquè les tendències de compres, no de llibre sinó de comerç en general, han canviat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)