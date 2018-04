Maties Serracant, alcalde de Sabadell: «Se'ns ha denunciat per fer bé la nostra feina»

L'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, assegura que l'empresa concessionària del servei de neteja viària i la recollida d'escombraries, SMATSA, els denuncia "per fer la seva feina bé" com a govern. Així s'ha pronunciat en una roda de premsa en què hi han participat els tinents d'alcalde de tots els partir que conformen el govern municipal, després de la querella presentada pels expedients oberts contra l'empresa en què es posa de manifest un possible sobrecost en la seva activitat.Serracant ha comparegut en una roda de premsa ja programada des d'ahir, després que Smatsa hagi fet públic que el magistrat del jutjat número 3 de Sabadell l'ha citat per al proper 14 de maig en qualitat d'investigat per un presumpte delicte de prevaricació. El batlle ha estat citat arran d'una querella interposada per l'empresa concessionària de la neteja viària i recollida de residus en aquest municipi, SMATSA, el mes de juliol de 2017 i admesa a tràmit en el mes d'octubre de l'any passat.

