La Guàrdia Civil apunta ara al vicepresident d'Òmnium per «agressiu»

Que li pasa a la Guardia Civil? Sempre he cregut que era un cos ponderat, just i efectiu en la defensa de la poblacio, i ho continuo pensant, pero que li esta pasant ara? En temps de la Republica, a Catalunya va actuar al costat del govern legitimament elegit. Tan es aixi que en Franco fa afussellar al seu maxim comandament. No entenc ara aquesta persecucio rabiosa a la poblacio civil com si es tractes de delincuents armats. Es la Guardia Civil de sempre o son alguns membres fortament polititzats que estan actuan per el seu comtpe? Seria bo que es fesi una auditoria interna perque crec que el bon nom de aquesta institucio se esta deteriorant greument