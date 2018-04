El govern espanyol maniobra per mantenir la tesi del malversació

Roberto Bermúdez de Castro, secretari d'Estat per a les Administracions Territorials Foto: Europa Press

El coordinador de l'aplicació del 155 a Catalunya i secretari d'Estat d'Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, ha donat suport al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, després que hagi negat que es destinés diners públics al finançament de l'1-O. Ara bé, sí ha apuntat que es podria haver produït "un altre tipus de malversació" en l'organització del referèndum. "La malversació pot ser deixar un edifici, un local, gastar llum o entregar una factura que digui serveis postals i que els diners es destinin a una altra cosa", ha dit en declaracions a la SER. Bermúdez de Castro ha afegit que el ministre sap que des de que "hi ha un control financer estricte" hi ha un informe setmanal de la interventora de la Generalitat que "certifica que no hi ha hagut aquest tipus de despesa". "Pot haver-hi falsificació de factures i un altre tipus de malversació, com la cessió o l'ús de locals i d'elements públics", ha dit.El número dos de Soraya Sáenz de Santamaría ha apostat perquè es formi un Govern de la Generalitat quan abans millor que estigui compromès amb "la Constitució i l'Estatut", tot i que ha defensat també la possibilitat d'allargar l'aplicació del 155. Bermúdez de Castro ha acusat Carles Puigdemont de bloquejar la formació de govern i de voler "forçar noves eleccions".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)